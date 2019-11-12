超狂！「螃蟹日」60元海產粥送整隻螃蟹 霸氣銅板美食藏桃園

2019-11-12 17:52 聯合報 記者 聯合報 記者 柯意如 ／即時報導



天氣冷吃碗熱騰騰的粥最棒了，聽說有家小店經常性舉辦「螃蟹日」，買碗60元的銅板價小吃海產粥，就加送一整隻新鮮又完整的螃蟹！這樣的店家真的存在嗎？

螃蟹日「買粥送螃蟹」，這家讓在地吃貨不願分享的超狂海產粥小吃店藏身於桃園龜山區，每週二舉辦「螃蟹日」，攤位有堆積如山的螃蟹與超級長的人龍，就知道：「鴻海產粥」到了。

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「鴻海產粥」螃蟹日「買粥送螃蟹」，被網友大讚CP值超高。圖／IG ericwu650328 提供 分享 facebook 「鴻海產粥」螃蟹日買粥送蟹，總是很快搶購一空。圖／IG ericwu650328 提供 分享 facebook

IG網友分享，「鴻海產粥」一碗才賣60，每逢「螃蟹日」又送成這樣，覺得老闆根本是做佛心的，除了送新鮮螃蟹，也曾有改送天使紅蝦，尺寸也很驚人，加上老闆親切客氣的態度，讓很多客人一吃成主顧，也因為被網友評為用料大方且CP值高，「鴻海產粥」即使隱藏在龜山巷弄內，人氣依舊強強滾，近年社群擴散名氣更高。

「鴻海產粥」螃蟹日「買粥送螃蟹」，被網友大讚CP值超高。圖／IG ericwu650328 提供 分享 facebook 「鴻海產粥」蝦子尺寸也很大。圖／鴻海產粥 提供 分享 facebook 「鴻海產粥」螃蟹日買粥送蟹，總是很快搶購一空。圖／鴻海產粥 提供(活動內容與售價僅供參考，以現場供應情況為準) 分享 facebook

去吃過的網友提醒，如果是為「螃蟹日」遠道而來的粉絲，要注意一下粉絲團資訊與營業時間，通常有舉辦「螃蟹日」時，還沒開店就大排長龍，因為人潮很多，螃蟹消化得很快送完為止，手腳慢就沒有了。在地鐵粉也好想說：拜託外縣市饕客們，千萬不要特地跑來搶食啊。

「鴻海產粥」螃蟹日買粥送蟹，總是很快搶購一空。圖／鴻海產粥 提供 分享 facebook 「鴻海產粥」虱目魚肚也是招牌。圖／鴻海產粥 提供 分享 facebook 「鴻海產粥」的蛤蜊湯鮮甜好喝。圖／IG ericwu650328 提供 分享 facebook

如果趕不上「螃蟹日」，除了招牌海產粥，「鴻海產粥」也備有虱目魚肚、鮮魚、蛤蜊、鮮蝦....等多樣海產，平日也可享用新鮮美味的銅板價粥品跟湯、麵等。活動內容以店家現場情況為準，更多詳細資訊與營業時間公告，可上該店粉絲團查詢，才不會白跑一趟喔。

「鴻海產粥」是龜山當地知名銅板美食。圖／IG ericwu650328 提供 分享 facebook 「鴻海產粥」螃蟹日堆滿海鮮。圖／鴻海產粥 提供 分享 facebook 「鴻海產粥」蝦子尺寸也很大。圖／鴻海產粥 提供 分享 facebook 「鴻海產粥」螃蟹日買粥送蟹，總是很快搶購一空。圖／鴻海產粥 提供 分享 facebook

哪裡吃

鴻海產粥

招牌海產粥麵 60元

「螃蟹日」目前為每週二（以店家公告為準）

地址：桃園市龜山區龜山后街95號

售價與活動資訊僅供參考，售完為止，如有更動均以店家現場實際情況為準