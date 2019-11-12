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12強Live／高宇杰、胡金龍連續安打 對韓國先馳得點2：0

最美的北極風婚禮珠寶！施華洛世奇打造冬日婚禮配飾

2019-11-12 17:41聯合報 記者劉小川／台北即時報導

冬天舉辦婚禮，總給人一種溫暖又增添閃耀的感覺，現今婚禮形式不再傳統，傳統的白紗或是婚宴舉辦形式，也趨於多樣化，為自己打造一個夢想的婚禮妝點，施華洛世奇也帶來冬季婚禮系列，讓大家都有終生難忘的婚禮。

展現冬日新娘的妝點，首飾不用拘泥於過去傳統形式的穿金戴銀，還要更多點質感及奢華，讓自己變成婚禮中最耀眼的一顆星。施華洛世奇經典的Louison系列首飾，以月亮為主要元素的Swarovski Symbolic Moon系列，配戴後，更顯出高雅質感。另一款以北極圈野生動物為靈感，充滿神秘北歐世界風格的Polar Bestiary系列，為妳的世紀婚禮，妝點得更為閃耀。

婚禮中，少不了酒杯點綴，施華洛世奇也有全新家飾擺件，Crystalline白酒杯與Crystalline祝酒杯，皆為成雙成對的美意，以大件透明水晶切割製成，杯腳有透明與金色水晶，在婚宴中宴客，更能凸顯新人的質感，若是送禮，更顯得落落大方，把這份優雅，送給最值得祝福的好友吧！

施華洛世奇Precisely 系列。圖／施華洛世奇提供
施華洛世奇Precisely 系列。圖／施華洛世奇提供
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施華洛世奇 Fit 系列 。圖／施華洛世奇提供
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施華洛世奇 Symbolic moon 系列 。圖／施華洛世奇提供
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施華洛世奇 Originally 系列，打造不一樣的冬日婚禮。圖／施華洛世奇提供
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施華洛世奇 CRYSTALLINE銀色白酒杯（一對）／13,200元。圖／施華洛...
施華洛世奇 CRYSTALLINE銀色白酒杯（一對）／13,200元。圖／施華洛世奇提供
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施華洛世奇 CRYSTALLINE金色祝酒杯（一對）／13,200元。圖／施華洛...
施華洛世奇 CRYSTALLINE金色祝酒杯（一對）／13,200元。圖／施華洛世奇提供
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婚禮北極夢想

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