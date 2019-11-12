雙11全台最會買縣市又是它！蝦皮購物熱賣品追加返場

2019-11-12 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



今年雙11讓許多人買到剁手，根據蝦皮購物統計，11月11日當天台灣及東南亞7國訂單狂飆，24小時售出超過7千萬件商品，台灣表現尤其亮眼，以居家生活、美妝保健、手機及周邊配件等3大類最熱銷；全台縣市以新北市三度蟬聯「蝦拼王」稱號，不僅訂單量全台最高，更特別愛買居家生活、手機平板與周邊商品，光是新北市就在這兩類品項貢獻了近半數銷售量。

蝦皮購物今年雙11推出多款互動遊戲與超強娛樂直播企畫，蝦皮直播邀請楊丞琳擔任大來賓，當日不僅創下台灣、新加坡、馬來西亞總觀看次數較平日成長13倍的成績，最高同時在線人數飆漲17倍；蝦皮互動遊戲在全球更吸引超過1.5億人次參與。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

根據蝦皮購物統計，雙11當天的高流量帶動許多品牌交出亮眼成績單，「犀牛盾官方旗艦店」榮登流量成長幅度最高的商城賣家，「innisfree 官方旗艦店」則為訂單成長幅度最高的品牌；Ariel 洗衣膠球在雙11當日創下單店最高售出超過17萬顆的紀錄，長袖素色大學T、除濕袋擠進熱銷排行前5名。