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雙11全台最會買縣市又是它！蝦皮購物熱賣品追加返場

2019-11-12 17:37聯合報 記者陳立儀／即時報導

今年雙11讓許多人買到剁手，根據蝦皮購物統計，11月11日當天台灣及東南亞7國訂單狂飆，24小時售出超過7千萬件商品，台灣表現尤其亮眼，以居家生活、美妝保健、手機及周邊配件等3大類最熱銷；全台縣市以新北市三度蟬聯「蝦拼王」稱號，不僅訂單量全台最高，更特別愛買居家生活、手機平板與周邊商品，光是新北市就在這兩類品項貢獻了近半數銷售量。

蝦皮購物今年雙11推出多款互動遊戲與超強娛樂直播企畫，蝦皮直播邀請楊丞琳擔任大來賓，當日不僅創下台灣、新加坡、馬來西亞總觀看次數較平日成長13倍的成績，最高同時在線人數飆漲17倍；蝦皮互動遊戲在全球更吸引超過1.5億人次參與。

根據蝦皮購物統計，雙11當天的高流量帶動許多品牌交出亮眼成績單，「犀牛盾官方旗艦店」榮登流量成長幅度最高的商城賣家，「innisfree 官方旗艦店」則為訂單成長幅度最高的品牌；Ariel 洗衣膠球在雙11當日創下單店最高售出超過17萬顆的紀錄，長袖素色大學T、除濕袋擠進熱銷排行前5名。

蝦皮購物即日起至11月14日精選雙11期間熱賣商品追加返場優惠，指定店家消費滿299元全家超商取貨免運再延長，再追加最高折2,000元的折扣碼。

蝦皮購物「11.11最強購物節」雙11當天台灣及東南亞7國訂單狂飆，24小時售出...
蝦皮購物「11.11最強購物節」雙11當天台灣及東南亞7國訂單狂飆，24小時售出超過7千萬件商品。圖／蝦皮購物提供
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蝦皮購物「11.11最強購物節」雙11當天台灣及東南亞7國訂單狂飆，24小時售出...
蝦皮購物「11.11最強購物節」雙11當天台灣及東南亞7國訂單狂飆，24小時售出超過7千萬件商品。圖／蝦皮購物提供
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雙11蝦皮購物

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