京站周年慶祭7600送1600 再抽瑞士北極十大夢幻鐵道旅

2019-11-12 17:37 聯合報 記者 聯合報 記者 江佩君 ／即時報導



百貨周年慶即將輪到北車商圈的京站時尚廣場登場，京站10周年慶將在11/20～12/16展開，因應10周年，今年行銷預算增加二成之多，主打百貨回饋最多，全館滿3,800元送400元商品券，首五日刷花旗卡最高滿7,600元送1,600元，最高達21%回饋率。再祭出兩大抽獎，當日累計消費滿6,000元可抽「十大夢幻鐵道之旅」，期間累積消費滿5萬可抽價值近65萬元的TOYOTA汽車。

京站周年慶期間除了全館滿3,800元送400元商品券外，首五日搭配花旗卡滿7,600元可再送800，換算下來，首五日消費滿7,600元最高可回饋1,600元禮券。此外，消費首次綁定最新上線的QPay行動支付，刷指定銀行單筆滿500元再加贈100元。

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呼應國人熱愛旅遊，京站周慶期間推出當日累計滿6,000元就可獲得十大夢幻鐵道抽獎券，獎項包括瑞士經典鐵道10天9夜雙人自由行，搭乘瑞士冰川快車一覽阿爾卑斯山美景；或是芬蘭、俄羅斯穿越北極10天9夜之旅，以及搭乘特急Super十勝號北海道5天4夜遊等。

主要客層集中在25～39歲上班族的京站，客層相對年輕時髦，今年周年慶女鞋品牌也特別為京站打造全台15款聯名女鞋，首五日還有女鞋單一特價500元。除了全館滿3,800元送400元外，B2、1樓、3樓配件滿3,800元加贈200元，B2運動潮流指定櫃滿5,000元加贈100元。周年慶獨家引進日本服飾集團「URBAN RESEARCH」旗下潮牌「DOORS」，享8折起優惠。海壽司原價120元的干貝握壽司，周慶推出「特價1元」，每日限量10份。

京站總經理柯愫吟表示，今年整體市場表現「淡定」，今年周年慶將反應每一家百貨的實力，有成長的店代表主顧客經營不錯，現在百貨競爭太激烈，要搶游離客已經不容易，代表百貨要回歸到主顧客的經營。另外，周慶前有Dior美妝新進駐1樓，日本知名迴轉壽司「合點壽司」台北第二家據點將於明年2月底進駐3樓。