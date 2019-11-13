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12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

跟著音樂吼出對恐龍的想像 看展滿足求知慾

2019-11-13 11:29聯合新聞網 聯合數位文創

圖/聯合數位文創 提供。
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你對日本福井超大恐龍的想像是什麼呢？

大家對恐龍的既有印象無外乎是「超巨大」、「會吃人」、「會吼腔」、「已經滅絕」等形容詞，再輔以科學研究資訊或是展覽展示，來想像恐龍的樣貌、聲音以及行為模式。Street Voice更創新思維，用音樂的角度詮釋恐龍，精選十四首歌曲集結成「關於恐龍的十四種想像」歌單，要大家跟著節奏吼出對恐龍的想像！從虛擬邁向現實，今年末你有機會在台灣親眼看到博物館等級的恐龍展，親身蒞臨展場佐證你對恐龍的想像。

圖/Street Voice 提供。
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聯合數位文創與日本讀賣新聞合作主辦「超．大恐龍展」，迎來日本福井縣立恐龍博物館珍貴館藏，首次完整曝光Ｗyrex機械暴龍、４米大恐龍和恐龍的全身骨骼，用數字解說，以化石研究、復原模型呈現來介紹恐龍，落實你對恐龍的想像，超巨大到讓你目瞪口呆。讓大眾透過「超．大恐龍展」進一步認識恐龍從誕生到滅絕期間歷經的種種，一起探索恐龍充滿謎團的生態多樣性，展覽可看性十足包準滿足你對恐龍的求知慾望。

圖/聯合數位文創 提供。
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寓教於樂！超大恐龍到底怎麼出現的？

日本福井縣立恐龍博物館，是許多親子日本旅行首選的地點，也是全世界少數以恐龍為主題的博物館，不僅小朋友為之瘋狂，館內震撼人心的大型恐龍骨骼標本與互動主題，連大人都大開眼界，如同重返6千5百萬年前的世界探險般兼具教育與趣味性。

約2億3000萬年前到6600萬年前的時間被稱為中生代，地球當時為「恐龍大繁榮的星球」。在三疊紀後期誕生的恐龍，還只能被大型生物追趕捕獵，但經過了1億6400萬年，怎麼就能在地球上以絕對王者之姿君臨天下呢？

「超．大恐龍展」將以恐龍全身骨骼、化石標本與復原模型的呈現，再透過各時期、各地區最具代表性的恐龍與根據最新研究所復原的震撼機械恐龍等，來介紹恐龍研究的最前線資訊，並探查出構成「恐龍大繁榮」的各式原因，絕對讓你大呼不可思議。

圖/聯合數位文創 提供。
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超大恐龍登台倒數！把握最後一波限時優惠

登台倒數40天，即日起至12月27日止皆可於udn售票網、ibon、全網、博客來、GOMAJI購買到最後一波7折預售優惠票價$230元一張，不限身份使用，現在就快揪團買起來，樂等12月28日蒞臨華山參觀福井超大恐龍大軍。購票請上udn售票網，展覽詳情請上官方粉絲團或官方網站查詢。

恐龍博物館

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