親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
迎雙11搶攻優惠
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

12強／奧運窄門有夠難 周五輸美國仍有淘汰危機

百萬文學獎得主-凌煙《舌尖上的人生廚房》以食物重現家的美好記憶

2019-11-13 11:31聯合新聞網 有.設計 uDesign

圖/聯合互動傳播 提供。
圖/聯合互動傳播 提供。
分享

「每個家都應該要有媽媽的食譜筆記，保留家的情感紀錄！」

對凌煙來說，人生中很多重要時刻都和食物有關，從讀書時為賦新詞強說愁的文藝少女，到飽嚐人間冷暖的初老阿嬤，隨著時間流逝，餐桌上的每道菜色都是情感的紀錄，不論是友情、愛情亦或是親情，日子雖然偶有困頓，但透過食物的療癒，總能撫慰人心。

總是笑面待人的凌煙，年輕時其實也帶有一份傲骨，在台灣早期保守的社會風氣，她不畏父母的反對，執意離家出走學歌仔戲，爾後以此段戲班經歷寫成《失聲畫眉》，並在26歲便獲得自立報系百萬小說獎，卻也在此時遇上真命天子「方博土」，就此走入婚姻，隱居於荒野當起農婦。

圖/聯合互動傳播 提供。
圖/聯合互動傳播 提供。
分享

消失在文壇的這幾年，凌煙自嘲可比「王寶釧苦守韓窯十八年」，走過與先生艱辛創業的壯年，近年藉著替媳婦做月子餐的飲食筆記，延伸為結合人生經歷的飲食手札——《舌尖上的人生廚房》，講述每道菜背後，屬於自己的生命故事。

．收錄43道家傳台味食譜，是最值得珍藏品味的廚房筆記。

．知名插畫家手繪水彩圖，以溫暖色彩重現料理的原貌。

【封面設計理念】 選用顯色度極佳的凝雪映畫美術紙，呈現水彩畫帶來的溫潤手感，封面圖片則呼應書中的「八珍烏骨雞湯」，特別繪製「十全大補湯」，對凌煙來說，父親的愛如同「八珍」，是沒有「十全」的愛，酗賭的父親雖然令人頭痛，但沒有他，家就不圓滿，讓封面和內容相呼應，以表達作者對父親的愛。

圖/聯合互動傳播 提供。
圖/聯合互動傳播 提供。
分享

「每一道料理都是生命中的一塊拼圖，有苦有甜，有笑有淚。」Facebook社團「【煮。厝味】心意料理」希望藉由家常料理，抒發為家人下廚的心意，寫出屬於自己家獨特的厝味！不定期會有名人駐站、體驗活動、好康優惠等，歡迎大家來分享你們的一菜一故事！

《舌尖上的人生廚房》新書發表會

11/23（六）14：00－16：00 聯經書房 上海書店

12/01（日）15：00－16：00 高雄誠品大遠百17F書區中庭

更多消息，歡迎加入Facebook「凌煙的文學廚房」並按讚追蹤

圖/聯合互動傳播 提供。
圖/聯合互動傳播 提供。
分享

相關新聞

為何「丹丹漢堡」不北漂？網友點出2關鍵原因

2019-11-13 11:44

白色夢幻爆表！迪奧耶誕倒數日曆壓軸　香氛＋蠟燭必收

2019-11-13 11:38

跟著音樂吼出對恐龍的想像 看展滿足求知慾

2019-11-13 11:29

3萬人心融化！3歲「阿波舞弟弟」超萌　網友：看好幾次

2019-11-13 11:18

Baby-G打造皮卡丘聯名表 精靈寶貝球變成表盒超萌der

2019-11-13 09:40

聲寶2020年度新品家電 主打輕奢主義風潮

2019-11-12 23:35

第三方掛認證 表迷多了品質保證

2019-11-12 23:22

台大風險中心：氣候變遷是長期危機 但我們須立刻行動

2019-11-12 20:11

京站小碧潭店有望12月底開幕 高達9成餐飲進駐品牌曝光

2019-11-12 18:29

超狂！「螃蟹日」60元海產粥送整隻螃蟹 霸氣銅板美食藏桃園

2019-11-12 17:52

最美的北極風婚禮珠寶！施華洛世奇打造冬日婚禮配飾

2019-11-12 17:41

雙11全台最會買縣市又是它！蝦皮購物熱賣品追加返場

2019-11-12 17:37

天氣漸涼來萬里吃特色蟹料理 搶購限時市集海產

2019-11-12 14:38

Krispy Kreme把聖誕老公公 麋鹿變甜甜圈 這天買一送一

2019-11-12 14:24

調理家電當幫手 賢妻變閒妻

2019-11-12 14:17

泰國超夯乳膠床Lunio登台！網購、旗艦體驗店同步開賣

2019-11-12 14:08

Lady M提拉米蘇千層浪漫登場 巧克力、紅絲絨同步回歸

2019-11-12 13:32

天貓雙11訂單量、成交額刷新紀錄 5G手機成熱門關鍵字

2019-11-12 13:13

U值媒／日本青森搭纜車賞楓 八甲田山360度滿山紅葉美景

2019-11-12 12:48

RIMOWA再度與Supreme聯手 連內裡都是滿滿的Logo圖案

2019-11-12 12:44

插畫大師三浦太郎操刀 MOYNAT掛飾超限量登場

2019-11-12 12:40

「創意」與「商業」的連結 「設計乾杯」11月講座已開放報名

2019-11-12 12:35

手作控逛起來！Creema市集「令和限定品」台灣才有

2019-11-12 12:34

蕾哈娜愛慘拎3次街拍 J.LO和巨星女兒也迷Peekaboo包

2019-11-12 12:31

秋冬「鐵鏽色調」大勢來襲！女孩必擦棕紅色唇膏才霸氣

2019-11-12 12:16

好市多新甜品IG洗版 COSTCO焦糖脆片聖代你吃了沒？

2019-11-12 11:42

1991年創業料理回歸！犇極上鐵板燒打造餐桌時光機

2019-11-12 11:34

這可能是女孩們最夢幻的耶誕禮物選擇！

2019-11-12 11:20

住美國飯店收巨額帳單 網紅一看明細驚呼：千萬別亂碰冰箱

2019-11-12 10:20

愛彼表傳承密碼 藏愛

2019-11-12 00:12

芋泥魂爆發！老饕帶路盤點北部3大必吃「芋頭」美食

2019-11-11 21:00

長榮掰了RIMOWA！商務艙過夜包改版 2020年陸續上線

2019-11-11 20:13

甲魚、飛魚乾做西餐！蘭餐廳新主廚Nobu Lee尋根台灣味

2019-11-11 19:45

長榮航空過夜包大改款 義大利精品登場

2019-11-11 19:18

U值媒／徹底破壞別人人生，可被原諒？

2019-11-11 18:38

MSGM台灣開店切壽桃慶生 女星Amanda拒被貼標籤

2019-11-11 17:35

台灣在地食材打造「夢幻巧克力」 征服日本人的胃

2019-11-11 17:22

又被燒了！YSL全新星星夾心唇膏新曝光 2020才能買～

2019-11-11 17:10

跟2019說掰掰！「星空許願倒數日曆」11月15日手刀開搶

2019-11-11 16:52
看更多

熱門文章

慟！等不到桃機新塔台啟用 資深航管員昨晚病逝

2019-11-12 12:11

吃水餃只沾醬油太遜！ 網曝最搭靈魂組合

2019-11-12 14:02

香港人外派來台公開高薪資 網喊「來台定居吧」

2019-11-12 13:41

「燒久姬」腺病毒首超流感 疾管署：本月恐現社區流行

2019-11-12 15:43

台灣地鐵之父辭世享年96歲 前台鐵局長千字文哀悼

2019-11-12 13:39

風神颱風生成 明再迎東北季風北台灣轉濕

2019-11-12 15:23

最腹黑的「心機重星座」是你！第一名討論度霸氣輾壓其他人

2019-11-12 11:57

法律系畢業生平均半年找到第一份工作 教授直指這原因

2019-11-12 22:04

超狂！「螃蟹日」60元海產粥送整隻螃蟹 霸氣銅板美食藏桃園

2019-11-12 17:52

桃機女王頭新塔台12月6日啟用 360度環景模擬

2019-11-12 23:27

尾牙抽咖啡機、吸塵器好嗎？網曝「最受歡迎獎項」是這個

2019-11-12 11:51

50歲醫師常跑馬 仍心肌梗塞了

2019-11-12 12:32

京站小碧潭店有望12月底開幕 高達9成餐飲進駐品牌曝光

2019-11-12 18:29
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top