百萬文學獎得主-凌煙《舌尖上的人生廚房》以食物重現家的美好記憶

2019-11-13 11:31 聯合新聞網 有.設計 uDesign



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「每個家都應該要有媽媽的食譜筆記，保留家的情感紀錄！」

對凌煙來說，人生中很多重要時刻都和食物有關，從讀書時為賦新詞強說愁的文藝少女，到飽嚐人間冷暖的初老阿嬤，隨著時間流逝，餐桌上的每道菜色都是情感的紀錄，不論是友情、愛情亦或是親情，日子雖然偶有困頓，但透過食物的療癒，總能撫慰人心。

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總是笑面待人的凌煙，年輕時其實也帶有一份傲骨，在台灣早期保守的社會風氣，她不畏父母的反對，執意離家出走學歌仔戲，爾後以此段戲班經歷寫成《失聲畫眉》，並在26歲便獲得自立報系百萬小說獎，卻也在此時遇上真命天子「方博土」，就此走入婚姻，隱居於荒野當起農婦。

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消失在文壇的這幾年，凌煙自嘲可比「王寶釧苦守韓窯十八年」，走過與先生艱辛創業的壯年，近年藉著替媳婦做月子餐的飲食筆記，延伸為結合人生經歷的飲食手札——《舌尖上的人生廚房》，講述每道菜背後，屬於自己的生命故事。

．收錄43道家傳台味食譜，是最值得珍藏品味的廚房筆記。

．知名插畫家手繪水彩圖，以溫暖色彩重現料理的原貌。

【封面設計理念】 選用顯色度極佳的凝雪映畫美術紙，呈現水彩畫帶來的溫潤手感，封面圖片則呼應書中的「八珍烏骨雞湯」，特別繪製「十全大補湯」，對凌煙來說，父親的愛如同「八珍」，是沒有「十全」的愛，酗賭的父親雖然令人頭痛，但沒有他，家就不圓滿，讓封面和內容相呼應，以表達作者對父親的愛。

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《舌尖上的人生廚房》新書發表會

11/23（六）14：00－16：00 聯經書房 上海書店

12/01（日）15：00－16：00 高雄誠品大遠百17F書區中庭

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