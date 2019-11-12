雙11沒買夠嗎？iPhone 11、Dyson吹風機最後優惠快衝

2019-11-12 16:32 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



今年雙11買氣旺，各家網購平台銷售戰報頻頻刷新紀錄，momo購物網雙11單日業績約21億元、較去年成長8成，更為平日業績的12倍；PChome商店街當日全站進站流量暴漲300%，雙11凌晨0～1點間成交筆數飆升平日近10倍以上；台灣樂天市場業績較去年同期成長5成，突破樂天市場入台11年的新高紀錄；friDay購物雙11單日交易量較平日狂飆10倍、業績年成長翻倍；松果購物單日交易額創下開站以來的歷史新高，交易額較平日翻漲600%，更較去年雙11當天大幅增長190%。

momo購物網掀起雙11高潮的「揪團賺回饋」活動，再度吸引眾多百萬刷手黨參與，雙11當天累積消費排行第一名的團隊訂單金額近140萬元，第二名超過110萬元，前4名團體組及個人消費排行第一、二名的訂單金額皆高於100萬元。根據momo購物網統計，雙11熱銷商品包括行動硬碟、衛生紙、牙線棒、尿布、氣泡水、休閒外套、iPhone 11、dyson手持無線吸塵器、Lenovo電競筆電、Staub琺瑯鑄鐵鍋、SK-II青春露、雅詩蘭黛小棕瓶等。

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為了滿足沒買夠的消費者，momo購物網11月12、13日將緊急補貨dyson、Panasonic、幫寶適、滿意寶寶、iRobot、無印良品、Ariel、Staub、BRITA、OLAY歐蕾等熱銷商品，日本原裝幫寶適一級幫拉拉褲褲型尿布XL 64片 X 4箱特價2,558元，dyson Supersonic智能恆溫吹風機全新福利品特價9,999元；限量搶購商品也強力再出擊，11月13日下午2點將推出飛利浦雙刀頭電鬍刀限量特價1,111元、晚上10點推出禾聯陶瓷式電暖器限量特價699元等，整點搶紅包活動也將持續大方送。

樂天市場雙11優惠最後倒數，優惠活動至11月13日上午9點59分截止，整點搶5折iPhone 11今晚11點還有一次搶購機會，原價8,667元的Panasonic EH－NA9B吹風機特價4,999元、領隱藏券超特價4,299元，另外還有日本樂天直送館剁手區領券再89折、強檔熱銷美食5折起、愛買線上購物天天5折起、嚴選品牌11%回饋等。

松果購物也宣布11月12日至11月14日再加碼，多款爆品持續下殺，SAMPO聲寶8公升空氣清淨除濕機AD－Y816T原價9,990元、直殺58折特價5,779元，更將陸續推出包大人成人紙尿褲、小米吸塵器等挑戰超低價。