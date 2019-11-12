Melody教妳如何買一件COACH Shearling 換一趟歐洲旅遊
2019-11-12 16:25
聯合報 記者楊詩涵
／即時報導
提到美國輕奢品牌COACH的經典單品，不能少了翻皮羊毛（Shearling）這個具有代表性、既奢華又有個性的關鍵字，毛茸茸的滾邊、領飾設計配上皮革外套，是品牌深植人心的服裝，Melody殷悅就說，「每個女人都一定要有一件Shearling外套，除了過年可以穿，衣櫃裡有這件就可以有動力，去促成妳先生或男友帶妳去歐洲旅行，看企鵝也可以穿。」
除了買衣服換歐遊，長版Shearling穿裙、褲皆好搭，又具有紐約復古風采，設計有帽子、Turnlock轉釦細節，都是她喜愛的精緻之處，「我可以傳承給女兒，不過這樣要買兩件才有平衡值。」總結COACH的秋冬造型，Melody也畫了重點，「甜美搖滾、有個性又不失優雅，以上對女人來說都是重要的元素，而且誰沒有少女心呢？相由心生，狀態都會反映在臉上。」這一季的Shearling連帽外套將標誌性的Signature C融入其中，來自西班牙的長毛Shearling在土耳其進行鞣製、羊毛尖端也經過深色調染，更有豐盈感；或是以暈染後呈現淡粉色的Shearling飛行夾克為例，選用西班牙美麗諾羊毛並在義大利進行鞣製，觸感柔軟纖細，搭配經由磨光而呈現炮銅色的皮夾克，展現異材質拼接的衝突個性。
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此外，今年度大賣的Tabby手袋也有Shearling設計，或是以斜紋軟呢拼接皮革的款式，以經典馬鞍色或沉穩黑為主，各式場合都適著。COACH復興館SOGO專門店也於日前重新開幕，設置全新的配件區、專屬更衣室與休息沙發區，陳列最新款手袋、男女裝服飾、鞋履等商品。
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