「免費吃1年」烏龍麵！丸龜製麵週年大抽獎 還送炸雞
2019-11-12 16:21
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
來自日本的連鎖烏龍麵餐廳「丸龜製麵」，為慶祝登台6週年慶，自11月15日起推出粉絲團抽獎活動，只要上傳指定照片，就有機會獲得「免費吃1年丸龜烏龍麵」的資格，另外還有消費滿額送炸雞、炸蝦的優惠方案。
2000年於日本兵庫縣創立的丸龜製麵，乃是日本的跨國餐飲集團，自2013年首度登台，目前在大台北、桃園、新竹等地均有開設分店，店內供應有湯烏龍麵、豆皮烏龍麵、豚骨烏龍麵等一系列烏龍麵料理，也不定期推出口水雞烏龍麵、醬燒豬肉烏龍麵等期間限定餐點，另還有炸物、飯糰等佐菜可供搭配。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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為慶祝6週年，11月15日至12月29日期間，凡於丸龜粉絲團上傳在家手作烏龍麵的照片，就有獲得「丸龜烏龍麵 免費吃一年」的獎項資格（共1名）；另外在粉絲團上傳全台任5家丸龜門市的消費照片，也有機會獲得「免費吃1年」的獎項。自12月2日至12月19日期間，消費滿額200元，當下也可獲得整單免費，或是炸雞、炸蝦、炸地瓜等炸物獎項，中獎機率超過13%。
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