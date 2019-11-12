6款小小兵扭蛋！「藏壽司」首度進駐信義區 打卡享9折
2019-11-12 14:56
聯合報 記者陳睿中
／即時報導
來自日本的迴轉壽司品牌「藏壽司」，將於11月26日進駐台北微風松高，並將在11月19日開始試營運。為慶祝開幕，將推出用餐9折的優惠活動，另外還會加碼6款微風松高限定的「小小兵特別款扭蛋」，讓大小粉絲們一起收集。
創立於大阪的藏壽司，自2014年登台， 即將開幕的微風松高店為在台的第22間分店，也是信義區首間分店。店內設有183席座位。近期藏壽司以小小兵為主題，推出一系列扭蛋公仔禮品，而自11月19日至30日期間，藏壽司微風松高店也推出6款限定扭蛋禮品。包括有Bob的絨毛磁鐵、2款特色胸章，以及3款沐浴洗髮精公仔。共計有德古拉、愛斯基摩、海盜船長等不同造型。另外顧客在指定時段參與打卡活動，也可享用餐9折的優惠。
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除了新店開幕之外，藏壽司也推出一系列期間限定新品，包括金桔醃漬生鮭魚，以及炙烤味噌豬、蒜香洋蔥鮮蝦等壽司。其中「金桔醃漬生鮭魚」將生鮭魚片透過特製金桔醬醃漬後，再擠上少許金桔醬汁，帶有微酸的水果滋味；「蒜香洋蔥鮮蝦」則是在鮮蝦上搭配了爽口洋蔥以及蒜片提味，每盤售價均為40元。
【藏壽司 微風松高店】
地址：台北市信義區松高路16號B1
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