親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
迎雙11搶攻優惠
ITF台北國際旅展
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

時代力量不分區出爐 黃國昌排第四、小燈泡媽媽入列

輕颱風神生成 對台灣無直接影響

天氣漸涼來萬里吃特色蟹料理 搶購限時市集海產

2019-11-12 14:38聯合報 記者江婉儀／新北即時報導

天氣逐漸轉涼，正是吃蟹好時節，新北市漁管處除推廣北海岸當季新鮮漁獲，更推薦當地餐廳萬里蟹特色料理「胡椒石蟳」、「咖哩粉絲萬里蟹煲」，讓來買漁獲或是品嘗美味料理的民眾多一種選擇，另外限定時期的活蟹市集只到12月1日，想吃到當季新鮮海產腳步要加快。

漁管處表示，龜吼漁港漁夫市集、海鮮一條街及野柳漁港活蟹市集，因鄰近漁港、有產地優勢，販售的漁獲種類豐富、品質新鮮，可以在餐廳吃到當季海鮮料理，也可選購帶回家。

漁管處指出，除了著名的萬里蟹，也推薦龜吼餐廳「珍海活海鮮」的胡椒石蟳，將石蟳以私房的胡椒粉配方來烹煮，看似與「胡椒鳳螺」相同，但整道菜充滿石蟳獨有濃郁海磯鮮味，遇到嗆辣的胡椒香氣，讓人一吃就上癮，連螃蟹殼上的胡椒粉都想舔乾淨；「漁莊本港海鮮」的咖哩粉絲萬里蟹煲，以鹹鮮有味的三點蟹，搭上爽脆高麗菜、胡蘿蔔絲以及吸飽所有鹹香湯汁的粉絲，是饕客爭相品嚐的菜品。

另外，野柳漁港假日活蟹市集也持續供應萬里蟹、小卷等漁獲，讓民眾親自選購，在12月1日前的每週例假日上午9點到下午5點，若天候不佳或賣完就會提早收攤，要現蒸現吃或帶回家料理都可以。

捕蟹船主吳兩成表示，東北季風到來，萬里蟹大量集中在西北漁港，捕蟹船趁這波季風紛紛出海抓萬里蟹，雖然辛苦，但看到進港後滿載的萬里蟹，就一切值得了，民眾要把握萬里蟹大出的季節，到龜吼品嚐當季最美味的萬里蟹。

胡椒石蟳選用肉質纖維較粗的石蟳，搭配嗆辣的胡椒香氣，讓人一吃就上癮。圖／新北市漁...
胡椒石蟳選用肉質纖維較粗的石蟳，搭配嗆辣的胡椒香氣，讓人一吃就上癮。圖／新北市漁管處提供
分享
龜吼漁夫市集提供新鮮實惠海鮮，不論是代客料理或是帶回家享用都可以。圖／新北市漁管...
龜吼漁夫市集提供新鮮實惠海鮮，不論是代客料理或是帶回家享用都可以。圖／新北市漁管處提供
分享
咖哩萬里蟹粉絲煲則是主廚以印度咖哩粉特別炒製的咖哩醬，比市售咖哩塊更來得氣味豐饒...
咖哩萬里蟹粉絲煲則是主廚以印度咖哩粉特別炒製的咖哩醬，比市售咖哩塊更來得氣味豐饒、辛香飽滿。圖／新北市漁管處提供
分享

萬里蟹海鮮

相關新聞

Krispy Kreme把聖誕老公公 麋鹿變甜甜圈 這天買一送一

2019-11-12 14:24

調理家電當幫手 賢妻變閒妻

2019-11-12 14:17

泰國超夯乳膠床Lunio登台！網購、旗艦體驗店同步開賣

2019-11-12 14:08

Lady M提拉米蘇千層浪漫登場 巧克力、紅絲絨同步回歸

2019-11-12 13:32

天貓雙11訂單量、成交額刷新紀錄 5G手機成熱門關鍵字

2019-11-12 13:13

U值媒／日本青森搭纜車賞楓 八甲田山360度滿山紅葉美景

2019-11-12 12:48

RIMOWA再度與Supreme聯手 連內裡都是滿滿的Logo圖案

2019-11-12 12:44

插畫大師三浦太郎操刀 MOYNAT掛飾超限量登場

2019-11-12 12:40

「創意」與「商業」的連結 「設計乾杯」11月講座已開放報名

2019-11-12 12:35

手作控逛起來！Creema市集「令和限定品」台灣才有

2019-11-12 12:34

蕾哈娜愛慘拎3次街拍 J.LO和巨星女兒也迷Peekaboo包

2019-11-12 12:31

秋冬「鐵鏽色調」大勢來襲！女孩必擦棕紅色唇膏才霸氣

2019-11-12 12:16

好市多新甜品IG洗版 COSTCO焦糖脆片聖代你吃了沒？

2019-11-12 11:42

1991年創業料理回歸！犇極上鐵板燒打造餐桌時光機

2019-11-12 11:34

這可能是女孩們最夢幻的耶誕禮物選擇！

2019-11-12 11:20

住美國飯店收巨額帳單 網紅一看明細驚呼：千萬別亂碰冰箱

2019-11-12 10:20

愛彼表傳承密碼 藏愛

2019-11-12 00:12

芋泥魂爆發！老饕帶路盤點北部3大必吃「芋頭」美食

2019-11-11 21:00

長榮掰了RIMOWA！商務艙過夜包改版 2020年陸續上線

2019-11-11 20:13

甲魚、飛魚乾做西餐！蘭餐廳新主廚Nobu Lee尋根台灣味

2019-11-11 19:45

長榮航空過夜包大改款 義大利精品登場

2019-11-11 19:18

U值媒／徹底破壞別人人生，可被原諒？

2019-11-11 18:38

MSGM台灣開店切壽桃慶生 女星Amanda拒被貼標籤

2019-11-11 17:35

台灣在地食材打造「夢幻巧克力」 征服日本人的胃

2019-11-11 17:22

又被燒了！YSL全新星星夾心唇膏新曝光 2020才能買～

2019-11-11 17:10

跟2019說掰掰！「星空許願倒數日曆」11月15日手刀開搶

2019-11-11 16:52

集結文創產品、在地食味、標竿旅宿 實踐「JINHO宜蘭敬好生活」

2019-11-11 15:55

數萬小箱紫色王國 Yahoo奇摩自動化物流中心出貨十分鐘

2019-11-11 15:36

酷航限時48小時促銷 東京、大阪機票最低半價起

2019-11-11 15:17

精緻又實用 長榮航Rimowa過夜包搶收藏

2019-11-11 14:40

長榮航機上服務用品 時尚大改款

2019-11-11 14:40

草莓季來了！15cm草莓塔、黑嘉侖草莓巧克力蛋糕吃一波

2019-11-11 13:47

KKday、台北霞海城隍廟單身限定企劃 讓你脫單不是夢

2019-11-11 13:10

尋行李箱顏色到花紋都講錯「會多關心自己的東西」

2019-11-11 12:28

LV也玩英雄聯盟？姬雅娜「尊爵不凡」造型要搶要快

2019-11-11 12:24

蕾哈娜欽點！靈活黑人胖男半裸代言彩妝 創下百萬流量

2019-11-11 11:57

U值媒／當悲劇人物成反派英雄崛起？

2019-11-11 11:38

酷航限時48小時促銷 飛東京大阪機票半價

2019-11-11 11:30

跟著水鹿去旅行 探訪南投農村之旅

2019-11-11 11:23
看更多

熱門文章

住美國飯店收巨額帳單 網紅一看明細驚呼：千萬別亂碰冰箱

2019-11-12 10:20

慟！等不到桃機新塔台啟用 資深航管員昨晚病逝

2019-11-12 12:11

明天低溫下探14度 日夜溫差大

2019-11-11 20:01

「沒有五十萬元不去」醫院皮膚科留不住才 不只薪情問題

2019-11-12 00:54

近五年大學畢業生 最好及最難找工作的科系出爐

2019-11-12 11:43

芋泥魂爆發！老饕帶路盤點北部3大必吃「芋頭」美食

2019-11-11 21:00

今低溫下探15度 明晚變天北部有雨

2019-11-12 04:58

ITF台北國際旅展最後一天 沒搶到優惠靠這招

2019-11-11 16:20

醫美好賺 醫院皮膚科人才斷層

2019-11-12 00:54

香港人外派來台公開高薪資 網喊「來台定居吧」

2019-11-12 13:41

超商賣蓮花、收紙錢…服務好兄弟 這句話說不得

2019-11-12 09:00

雙11機票下殺！阿聯酋航空台北飛法蘭克福來回7千元起

2019-11-11 16:14

長榮掰了RIMOWA！商務艙過夜包改版 2020年陸續上線

2019-11-11 20:13

早洩難啟齒 兩成女性放生快槍俠

2019-11-11 16:23

一定要學起來！女人懂得說4句話 保證讓男人無法招架

2019-11-11 21:31

長榮航空過夜包大改款 義大利精品登場

2019-11-11 19:18

吃水餃只沾醬油太遜！ 網曝最搭靈魂組合

2019-11-12 14:02

尾牙抽咖啡機、吸塵器好嗎？網曝「最受歡迎獎項」是這個

2019-11-12 11:51

吳德榮：周末恢復晴朗乾爽 2個熱帶低壓成颱也不侵台

2019-11-12 07:47

雙11電商業績捷報 這支手機一小時賣破兩千支

2019-11-11 18:08

單親媽罹乳癌拖年餘一個人看診 醫生這句話惹哭眾網友

2019-11-12 11:26

每日星座運勢／射手運勢旺盛的一天　擅用智慧得財

2019-11-12 00:00

台灣地鐵之父辭世享年96歲 前台鐵局長千字文哀悼

2019-11-12 13:39

【親子之間】鍾鍾／愛的練習題

2019-11-12 06:00

影／「雙臉小黑貓」遭母貓遺棄 獸醫收養變頭好壯壯

2019-11-12 11:10

溫差10度易感冒 彭啟明：周四北東轉陰沉

2019-11-12 08:02

月租188共8萬門將提前完售 台灣之星宣布限量加碼8千門

2019-11-11 21:57

死亡率全球第5 防失智這樣運動更有效

2019-11-12 00:45

50歲醫師常跑馬 仍心肌梗塞了

2019-11-12 12:32

不只腦中風 小腸也會中風

2019-11-11 20:32

雲林危橋整建要求全額補助 公總：全台標準一致

2019-11-11 19:56

台灣建築獎 2老屋改造並列首獎

2019-11-12 00:54

MSGM台灣開店切壽桃慶生 女星Amanda拒被貼標籤

2019-11-11 17:35

【賞文迴響】小魚媽媽／爭食魚眼的記憶

2019-11-12 06:00

過餐忘了吃藥 補吃藥掌握「時間切半」原則

2019-11-12 12:08

好市多新甜品IG洗版 COSTCO焦糖脆片聖代你吃了沒？

2019-11-12 11:42

震驚！中性筆芯「黃色液體」？ 專家突破盲點這樣說

2019-11-12 13:51

添加植物碳的食品安全嗎？ 食藥署專家會議結果出爐

2019-11-12 10:48

最腹黑的「心機重星座」是你！第一名討論度霸氣輾壓其他人

2019-11-12 11:57

數萬小箱紫色王國 Yahoo奇摩自動化物流中心出貨十分鐘

2019-11-11 15:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top