天氣漸涼來萬里吃特色蟹料理 搶購限時市集海產

2019-11-12 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ／新北即時報導



天氣逐漸轉涼，正是吃蟹好時節，新北市漁管處除推廣北海岸當季新鮮漁獲，更推薦當地餐廳萬里蟹特色料理「胡椒石蟳」、「咖哩粉絲萬里蟹煲」，讓來買漁獲或是品嘗美味料理的民眾多一種選擇，另外限定時期的活蟹市集只到12月1日，想吃到當季新鮮海產腳步要加快。

漁管處表示，龜吼漁港漁夫市集、海鮮一條街及野柳漁港活蟹市集，因鄰近漁港、有產地優勢，販售的漁獲種類豐富、品質新鮮，可以在餐廳吃到當季海鮮料理，也可選購帶回家。

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漁管處指出，除了著名的萬里蟹，也推薦龜吼餐廳「珍海活海鮮」的胡椒石蟳，將石蟳以私房的胡椒粉配方來烹煮，看似與「胡椒鳳螺」相同，但整道菜充滿石蟳獨有濃郁海磯鮮味，遇到嗆辣的胡椒香氣，讓人一吃就上癮，連螃蟹殼上的胡椒粉都想舔乾淨；「漁莊本港海鮮」的咖哩粉絲萬里蟹煲，以鹹鮮有味的三點蟹，搭上爽脆高麗菜、胡蘿蔔絲以及吸飽所有鹹香湯汁的粉絲，是饕客爭相品嚐的菜品。

另外，野柳漁港假日活蟹市集也持續供應萬里蟹、小卷等漁獲，讓民眾親自選購，在12月1日前的每週例假日上午9點到下午5點，若天候不佳或賣完就會提早收攤，要現蒸現吃或帶回家料理都可以。