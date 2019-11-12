Krispy Kreme把聖誕老公公 麋鹿變甜甜圈 這天買一送一
2019-11-12 14:24
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
每年最期待的耶誕佳節即將到來，街道角落開始出現過節氣氛。今年Krispy Kreme精心準備了可愛的耶誕系列甜甜圈，經典的聖誕老公公、聖誕樹、小麋鹿和耶誕禮物盒，都變成可愛造型的甜甜圈。耶誕禮物限定甜甜圈於11/12至12/25期間限定販售，凡單筆消費滿230元，即可參加禮物盒抽獎活動1次，另外，六周年生日當天(12/12)則推出買一送一，購買任12入盒贈6入原味糖霜甜甜圈(贈完為止，每人限購1組)。
耶誕禮物限定甜甜圈每款可愛又甜蜜，其中「聖誕老公公」將內餡再升級，滿滿的榛果巧克力醬一口咬下，帶來濃郁滋味；首次登場的「魔幻聖誕樹」撒上夢幻的七彩糖珠，再以Kit Kat巧克力裝飾；「耶誕小麋鹿」使用焦糖巧克力搭配蝴蝶餅乾裝飾；「禮物盒」兩種色彩的禮物盒內餡包滿奶油卡士達，奶香十足，每一口都如同拆開禮物時充滿期待和喜悅的心情。
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Krispy Kreme同時推出冬季限定飲品「英式太妃糖拿鐵」、「榛果巧克力拿鐵」濃濃的太妃糖與巧克力香氣，搭上經典拿鐵，12/25前，任選一款耶誕甜甜圈，加購冬季飲品享20元折價優惠。
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