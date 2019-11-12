泰國超夯乳膠床Lunio登台！網購、旗艦體驗店同步開賣

2019-11-12 14:08 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



能夠一覺好眠，是許多忙碌現代人的渴望，除了學習舒緩壓力的方式，挑選一張好床更是重要。在泰國受到許多名流、網紅喜愛的乳膠床品牌「Lunio樂誼臥」進軍台灣市場，除了主攻原本的網購通路之外，同時進駐台北東區設立旗艦體驗店，虛實通路並進搶攻台灣年度百億的睡眠商機。

根據統計，台灣床墊市場銷售穩定，平均每年每100人裡就有6位有買床需求，床墊的流行趨勢也不斷進化，從早期長青的彈簧床、70～80年代流行的注水床墊、90年代後走紅的記憶床墊、近10年蓬勃發展的乳膠床墊，都是因大眾對健康睡眠的要求日益增高。

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近年來受到高度討論的乳膠床墊，具有服貼支撐、抗菌防蟎、自然透氣等優勢，Lunio樂誼臥所使用的RFF乳膠，是由泰國當地對雨林環境友善 （Rain－Forest Friendly）膠農提供，並擁有獨家4層結構設計，最上層的Lunio樂誼臥天然乳膠具有無數開放的氣孔，搭配第2層Air－Cool恆溫冷凝記憶膠、第3層高彈力釋壓層、最下層的高分子彈力棉，提供使用者於熟睡狀態所需的支撐性、散熱與除濕效果。

人體脊柱有生理曲度，是選擇床墊的重點之一，由於每個人的偏好不同，購買床墊前一定要試躺，並請店員移除護塵罩等外加物，實際感受身體與床墊的觸感，建議可花15分鐘以平時個人習慣的睡姿試躺。