Lady M提拉米蘇千層浪漫登場 巧克力、紅絲絨同步回歸

2019-11-12 13:32 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



苦甜可可、微醺酒香、濃醇咖啡，是最能代表冬天的美食，今年冬天Lady M不只推出全新口味「提拉米蘇千層蛋糕」，一次推出4款充滿聖誕氛圍甜點，經典熱銷款口味也再度回歸。11/14起，Lady M也將換上限量金奢聖誕包裝，讓蛋糕裡裡外外都充滿過節氣氛。

新品「提拉米蘇千層蛋糕」每層薄透蛋皮皆以法國頂級法芙娜巧克力製成，層層抹上義大利馬斯卡彭起司，中間夾入海綿蛋糕來代替手指餅乾，將椹果甜酒與Espresso厚實的香氣結合，苦韻提升了蛋糕的深度，吃起來更有層次。提拉米蘇千層蛋糕單片290元，9吋2,900元，旗艦店、晶華專櫃販售，11/22前，在Lady M官網上也預購得到。

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還有冬季限定款巧克力千層蛋糕僅在旗艦店獨家販售，細細勾勒出如同絲絨般高貴典雅的巧克力鮮奶油，頂端以口感溫和的牛奶巧克力作最終點綴，而去年在台北造成搶購旋風的海鹽焦糖千層蛋糕、紅絲絨蛋糕同步經典回歸，且於台北、台中門市同步販售，去年錯過的粉絲可要把握機會搶吃一波。

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