天貓雙11訂單量、成交額刷新紀錄 5G手機成熱門關鍵字

2019-11-12 13:13 聯合報 記者 聯合報 記者 陳立儀 ／即時報導



今年雙11各家網購平台買氣捷報頻傳，2019天貓雙11全球狂歡節在屢創紀錄之下完結，全天24小時商品交易總額高達2684.4億人民幣，較去年的2,135.5億人民幣增長25.7%，寫下新里程碑，尤其今年在直播加強布局的帶動下，更成功引導成交量。

根據淘寶天貓統計，今年參與天貓雙11的用戶比去年全天新增了1億多人，訂單量更是創紀錄，達到每秒54.4萬筆，是2009年第一次舉辦天貓雙11的1,360倍。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

11月11日凌晨0點1分36秒天貓雙11的成交總額就已突破100億人民幣，比去年快了29秒，再次刷新紀錄；凌晨1點3分59秒天貓雙11的成交額已衝破1,000億人民幣大關，比去年快了43分鐘27秒、比2017年快了將近8小時；下午4點31分12秒成交額破2,135億人民幣，已超越去年雙11全天成交額；晚上10點27分59秒成交額更突破2,500億人民幣。

「直播」是今年天貓雙11的重頭戲之一，在開場凌晨1點3分時淘寶直播引導成交已超過去年全天，上午8點55分淘寶直播引導成交突破100億元，更成為品牌新增長點，截至上午10點有超過半數的天貓商家都透過直播進行銷售，尤其居家用品、消費電子行業直播引導成交都增長超過400%。