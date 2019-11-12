RIMOWA再度與Supreme聯手 連內裡都是滿滿的Logo圖案
2019-11-12 12:44
聯合報 記者曾智緯
／台北即時報導
謠言成真！早在今年8月時，UDN就率先報導過德國豪華行李箱品牌RIMOWA可能再與殿堂級潮牌Supreme推出聯名行李箱。果不其然，Supreme就在官網上宣布了這個會讓時尚迷與潮流迷都驚喜的訊息，最快將於本週11月14日開賣！
還記得2018年春天時，RIMOWA破天荒的與Supreme推出聯名行李箱，在世界各地限定據點開賣後，造成轟動，甚至引起搶購暴動。而且最終這系列行李箱，在販售開始後不到一分鐘即完售，炒賣的價格更是達到新高。因為有了這次的空前合作，雙品牌決定在這個冬天，再次推出聯名的登機箱與31吋大型行李箱。且不同於上一次的高調紅色，新的合作系列採用了黑色系為主，搭配Supreme在2016年所推出的「蜘蛛紋」設計，打開內裝時還發現滿滿的Supreme Logo圖騰。根據官網的訊息透露，最快於本周11月14日在Supreme實體店鋪與線上發售，不過日本的RIMOWA與其他地區，將在11月16日才開賣。
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另外，從曝光就充滿話題的Dior和RIMOWA合作系列配件，也於11月時搶先於日本上市，12月起於中國、邁阿密、香港與杜拜登陸，最終於明年1月中旬起正式於全球銷售。這系列聯名的產品包括了少見的手拿包、香檳箱，以及帶有漸層Logo設計的行李箱，而且配色從藍色、黑色、銀色到粉色都有。迷你的鋁鎂合金手拿包配以皮質斜肩帶，是目前最搶手的時髦配件；而獨家的香檳箱是聯名系列裡面的特別訂製款，來自Dior男裝設計師Kim Jones的私心，提把採用灰色鱷魚皮設計，內部可承裝 6 個 Dior Maison香檳杯。
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