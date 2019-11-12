親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
迎雙11搶攻優惠
ITF台北國際旅展
生活新聞
星座運勢
家庭兩性
動物星球
職場觀測
流行消費
時尚美妝

等不到啟用…桃機新塔台宣傳片主角 資深航管員昨晚病逝

港警圍攻城市大學！ 催淚彈狂轟宿舍

RIMOWA再度與Supreme聯手 連內裡都是滿滿的Logo圖案

2019-11-12 12:44聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

謠言成真！早在今年8月時，UDN就率先報導過德國豪華行李箱品牌RIMOWA可能再與殿堂級潮牌Supreme推出聯名行李箱。果不其然，Supreme就在官網上宣布了這個會讓時尚迷與潮流迷都驚喜的訊息，最快將於本週11月14日開賣！

還記得2018年春天時，RIMOWA破天荒的與Supreme推出聯名行李箱，在世界各地限定據點開賣後，造成轟動，甚至引起搶購暴動。而且最終這系列行李箱，在販售開始後不到一分鐘即完售，炒賣的價格更是達到新高。因為有了這次的空前合作，雙品牌決定在這個冬天，再次推出聯名的登機箱與31吋大型行李箱。且不同於上一次的高調紅色，新的合作系列採用了黑色系為主，搭配Supreme在2016年所推出的「蜘蛛紋」設計，打開內裝時還發現滿滿的Supreme Logo圖騰。根據官網的訊息透露，最快於本周11月14日在Supreme實體店鋪與線上發售，不過日本的RIMOWA與其他地區，將在11月16日才開賣。

另外，從曝光就充滿話題的Dior和RIMOWA合作系列配件，也於11月時搶先於日本上市，12月起於中國、邁阿密、香港與杜拜登陸，最終於明年1月中旬起正式於全球銷售。這系列聯名的產品包括了少見的手拿包、香檳箱，以及帶有漸層Logo設計的行李箱，而且配色從藍色、黑色、銀色到粉色都有。迷你的鋁鎂合金手拿包配以皮質斜肩帶，是目前最搶手的時髦配件；而獨家的香檳箱是聯名系列裡面的特別訂製款，來自Dior男裝設計師Kim Jones的私心，提把採用灰色鱷魚皮設計，內部可承裝 6 個 Dior Maison香檳杯。

RIMOWA與Supreme再次推出聯名的登機箱與31吋大型行李箱，採用黑色系為...
RIMOWA與Supreme再次推出聯名的登機箱與31吋大型行李箱，採用黑色系為主搭配白色蜘蛛紋。圖／摘自Supreme官網
分享
Dior與RIMOWA聯名系列行李箱，15萬2,100元。圖／Dior提供
Dior與RIMOWA聯名系列行李箱，15萬2,100元。圖／Dior提供
分享
Dior與RIMOWA聯名系列香檳箱，需特別訂製，工時6個月。圖／Dior提供
Dior與RIMOWA聯名系列香檳箱，需特別訂製，工時6個月。圖／Dior提供
分享
RIMOWA與Supreme聯名系列登機箱，內裝有著滿滿的Supreme Log...
RIMOWA與Supreme聯名系列登機箱，內裝有著滿滿的Supreme Logo圖騰。圖／摘自Supreme官網
分享
RIMOWA與Supreme聯名系列31吋大型行李箱。圖／摘自Supreme官網
RIMOWA與Supreme聯名系列31吋大型行李箱。圖／摘自Supreme官網
分享
繼去年雙品牌首度合作後，RIMOWA與Supreme再次推出聯名系列31吋行李箱...
繼去年雙品牌首度合作後，RIMOWA與Supreme再次推出聯名系列31吋行李箱。圖／摘自Supreme官網
分享
Dior與RIMOWA聯名系列手拿包，80,300元。圖／Dior提供
Dior與RIMOWA聯名系列手拿包，80,300元。圖／Dior提供
分享
RIMOWA與Supreme再次推出聯名的登機箱與31吋大型行李箱。圖／摘自Su...
RIMOWA與Supreme再次推出聯名的登機箱與31吋大型行李箱。圖／摘自Supreme官網
分享
RIMOWA與Supreme聯名系列登機箱。圖／摘自Supreme官網
RIMOWA與Supreme聯名系列登機箱。圖／摘自Supreme官網
分享
繼去年雙品牌首度合作後，RIMOWA與Supreme再次推出聯名系列行李箱。圖／...
繼去年雙品牌首度合作後，RIMOWA與Supreme再次推出聯名系列行李箱。圖／摘自Supreme官網
分享
RIMOWA與Supreme聯名系列行李箱，內裝有著滿滿的Supreme Log...
RIMOWA與Supreme聯名系列行李箱，內裝有著滿滿的Supreme Logo圖騰。圖／摘自Supreme官網
分享
謠言成真！RIMOWA與Supreme再次推出聯名的登機箱與31吋大型行李箱。圖...
謠言成真！RIMOWA與Supreme再次推出聯名的登機箱與31吋大型行李箱。圖／摘自Supreme官網
分享

行李

相關新聞

U值媒／日本青森搭纜車賞楓 八甲田山360度滿山紅葉美景

2019-11-12 12:48

插畫大師三浦太郎操刀 MOYNAT掛飾超限量登場

2019-11-12 12:40

「創意」與「商業」的連結 「設計乾杯」11月講座已開放報名

2019-11-12 12:35

手作控逛起來！Creema市集「令和限定品」台灣才有

2019-11-12 12:34

蕾哈娜愛慘拎3次街拍 J.LO和巨星女兒也迷Peekaboo包

2019-11-12 12:31

秋冬「鐵鏽色調」大勢來襲！女孩必擦棕紅色唇膏才霸氣

2019-11-12 12:16

好市多新甜品IG洗版 COSTCO焦糖脆片聖代你吃了沒？

2019-11-12 11:42

1991年創業料理回歸！犇極上鐵板燒打造餐桌時光機

2019-11-12 11:34

這可能是女孩們最夢幻的耶誕禮物選擇！

2019-11-12 11:20

住美國飯店收巨額帳單 網紅一看明細驚呼：千萬別亂碰冰箱

2019-11-12 10:20

愛彼表傳承密碼 藏愛

2019-11-12 00:12

芋泥魂爆發！老饕帶路盤點北部3大必吃「芋頭」美食

2019-11-11 21:00

長榮掰了RIMOWA！商務艙過夜包改版 2020年陸續上線

2019-11-11 20:13

甲魚、飛魚乾做西餐！蘭餐廳新主廚Nobu Lee尋根台灣味

2019-11-11 19:45

長榮航空過夜包大改款 義大利精品登場

2019-11-11 19:18

U值媒／徹底破壞別人人生，可被原諒？

2019-11-11 18:38

MSGM台灣開店切壽桃慶生 女星Amanda拒被貼標籤

2019-11-11 17:35

台灣在地食材打造「夢幻巧克力」 征服日本人的胃

2019-11-11 17:22

又被燒了！YSL全新星星夾心唇膏新曝光 2020才能買～

2019-11-11 17:10

跟2019說掰掰！「星空許願倒數日曆」11月15日手刀開搶

2019-11-11 16:52

集結文創產品、在地食味、標竿旅宿 實踐「JINHO宜蘭敬好生活」

2019-11-11 15:55

數萬小箱紫色王國 Yahoo奇摩自動化物流中心出貨十分鐘

2019-11-11 15:36

酷航限時48小時促銷 東京、大阪機票最低半價起

2019-11-11 15:17

精緻又實用 長榮航Rimowa過夜包搶收藏

2019-11-11 14:40

長榮航機上服務用品 時尚大改款

2019-11-11 14:40

草莓季來了！15cm草莓塔、黑嘉侖草莓巧克力蛋糕吃一波

2019-11-11 13:47

KKday、台北霞海城隍廟單身限定企劃 讓你脫單不是夢

2019-11-11 13:10

尋行李箱顏色到花紋都講錯「會多關心自己的東西」

2019-11-11 12:28

LV也玩英雄聯盟？姬雅娜「尊爵不凡」造型要搶要快

2019-11-11 12:24

蕾哈娜欽點！靈活黑人胖男半裸代言彩妝 創下百萬流量

2019-11-11 11:57

U值媒／當悲劇人物成反派英雄崛起？

2019-11-11 11:38

酷航限時48小時促銷 飛東京大阪機票半價

2019-11-11 11:30

跟著水鹿去旅行 探訪南投農村之旅

2019-11-11 11:23

日韓頂級彩妝 尬傳統工藝

2019-11-11 00:38

封閉20年！ 東北角「聽濤營區」塗上粉紅迷彩對外開放

2019-11-11 00:25

吸引男友就靠香氣！迪奧J’adore沐浴系列讓全身都發光

2019-11-10 17:28

馬卡龍色「香氛筆」Cute到爆！香奈兒CHANCE香水有創意

2019-11-10 14:41

小S踩狂野新鞋 豹紋上身炸出巨星氣勢

2019-11-10 13:49

凱恩斯岩燒餐廳 400度火山岩盤自己烤牛排

2019-11-10 13:29
看更多

熱門文章

住美國飯店收巨額帳單 網紅一看明細驚呼：千萬別亂碰冰箱

2019-11-12 10:20

明天低溫下探14度 日夜溫差大

2019-11-11 20:01

「沒有五十萬元不去」醫院皮膚科留不住才 不只薪情問題

2019-11-12 00:54

芋泥魂爆發！老饕帶路盤點北部3大必吃「芋頭」美食

2019-11-11 21:00

今低溫下探15度 明晚變天北部有雨

2019-11-12 04:58

台灣人愛去日本玩 日籍YouTuber警告：勿踩「五大禁忌」

2019-11-11 15:22

近五年大學畢業生 最好及最難找工作的科系出爐

2019-11-12 11:43

ITF台北國際旅展最後一天 沒搶到優惠靠這招

2019-11-11 16:20

5天長灘島蜜月另一半「全程黏手機」 全團關心落單妻

2019-11-11 14:46

醫美好賺 醫院皮膚科人才斷層

2019-11-12 00:54

雙11機票下殺！阿聯酋航空台北飛法蘭克福來回7千元起

2019-11-11 16:14

超商賣蓮花、收紙錢…服務好兄弟 這句話說不得

2019-11-12 09:00

早洩難啟齒 兩成女性放生快槍俠

2019-11-11 16:23

長榮掰了RIMOWA！商務艙過夜包改版 2020年陸續上線

2019-11-11 20:13

長榮航空過夜包大改款 義大利精品登場

2019-11-11 19:18

一定要學起來！女人懂得說4句話 保證讓男人無法招架

2019-11-11 21:31

買到要剁手指了嗎？ 它們是你存不了錢的三大兇手

2019-11-11 15:49

吳德榮：周末恢復晴朗乾爽 2個熱帶低壓成颱也不侵台

2019-11-12 07:47

慟！等不到桃機新塔台啟用 資深航管員昨晚病逝

2019-11-12 12:11

雙11電商業績捷報 這支手機一小時賣破兩千支

2019-11-11 18:08

每日星座運勢／射手運勢旺盛的一天　擅用智慧得財

2019-11-12 00:00

草莓季來了！15cm草莓塔、黑嘉侖草莓巧克力蛋糕吃一波

2019-11-11 13:47

酷航限時48小時促銷 東京、大阪機票最低半價起

2019-11-11 15:17

溫差10度易感冒 彭啟明：周四北東轉陰沉

2019-11-12 08:02

月租188共8萬門將提前完售 台灣之星宣布限量加碼8千門

2019-11-11 21:57

【親子之間】鍾鍾／愛的練習題

2019-11-12 06:00

死亡率全球第5 防失智這樣運動更有效

2019-11-12 00:45

單親媽罹乳癌拖年餘一個人看診 醫生這句話惹哭眾網友

2019-11-12 11:26

不只腦中風 小腸也會中風

2019-11-11 20:32

雲林危橋整建要求全額補助 公總：全台標準一致

2019-11-11 19:56

MSGM台灣開店切壽桃慶生 女星Amanda拒被貼標籤

2019-11-11 17:35

台灣建築獎 2老屋改造並列首獎

2019-11-12 00:54

【賞文迴響】小魚媽媽／爭食魚眼的記憶

2019-11-12 06:00

影／「雙臉小黑貓」遭母貓遺棄 獸醫收養變頭好壯壯

2019-11-12 11:10

數萬小箱紫色王國 Yahoo奇摩自動化物流中心出貨十分鐘

2019-11-11 15:36

天冷就想來一杯！你知道為什麼可可粉很容易結塊嗎？

2019-11-11 15:29

直擊PChome物流基地 雙11網購商品快速配送密技就靠它

2019-11-11 14:14

尾牙抽咖啡機、吸塵器好嗎？網曝「最受歡迎獎項」是這個

2019-11-12 11:51

雙十一買氣狂火氣更旺！刷卡累格網友直呼：太逼人

2019-11-11 18:37

添加植物碳的食品安全嗎？ 食藥署專家會議結果出爐

2019-11-12 10:48
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top