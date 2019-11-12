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插畫大師三浦太郎操刀 MOYNAT掛飾超限量登場

2019-11-12 12:40聯合報 記者吳曉涵／即時報導

頂級包款皮件品牌MOYNAT的Mosaïque皮革鑲嵌系列向來以鮮明色彩和有趣搶眼的圖案聞名，再加上入門價就能收藏品牌標誌性的皮革鑲嵌工藝，一直是送禮好選擇。今年耶誕，MOYNAT特別攜手日本插畫大師三浦太郎推出限定的聯名新作，包括掛飾、護照夾和對開萬用夾，俏皮可愛的畫風讓人少女心都被呼喚了出來！

享譽國際的插畫大師三浦太郎，擅長以簡單的線條和色塊描繪人物，呈現類似拼接組合的風格，是兒童繪本名家。這次與MOYNAT合作打造Mosaïque皮革鑲嵌系列，共設計出Ginger、Lily、Baby、Fred、Harry五個角色，結合MOYNAT皮革鑲嵌工藝—把每個圖案的色塊組件剪裁後，再由技藝純熟的工匠按皮紋、色塊精準拼湊出圖案，鑲嵌完成之後無論是肉眼觀察或是觸摸都完全無法發現鑲嵌的痕跡。

這次三浦太郎Mosaïque皮革鑲嵌系列共有5款掛飾、5款護照夾以及3款對開萬用夾，都以粉嫩亮眼的色彩呈現，童趣十足的模樣非常討喜。每款設計數量都只有3個，超高的稀有性更增添了收藏價值。

此外，耶誕節限定系列也以耶誕樹上的吊飾為主題，打造出綠色調冰晶、雪花與樹葉圖紋等等Mosaïque皮革鑲嵌掛飾，不管是當作包包裝飾品或是鑰匙圈等方式使用，就像把耶誕樹隨身帶著走，隨時感受濃濃的節慶喜悅。

Mosaïque雪花掛飾，13,300元。圖／MOYNAT提供
Mosaïque雪花掛飾，13,300元。圖／MOYNAT提供
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三浦太郎Mosaïque對開萬用卡夾(Harry)，16,500元。圖／MOYN...
三浦太郎Mosaïque對開萬用卡夾(Harry)，16,500元。圖／MOYNAT提供
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三浦太郎Mosaïque掛飾(Lily)售價NT14,900
三浦太郎Mosaïque掛飾(Lily)售價NT14,900
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三浦太郎Mosaïque掛飾(Baby)，14,900元。圖／MOYNAT提供
三浦太郎Mosaïque掛飾(Baby)，14,900元。圖／MOYNAT提供
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三浦太郎Mosaïque對開萬用卡夾(Fred)，16,500元。圖／MOYNA...
三浦太郎Mosaïque對開萬用卡夾(Fred)，16,500元。圖／MOYNAT提供
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Mosaïque雪花掛飾，13,300元。圖／MOYNAT提供
Mosaïque雪花掛飾，13,300元。圖／MOYNAT提供
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三浦太郎Mosaïque掛飾(Ginger)，14,900元。圖／MOYNAT提...
三浦太郎Mosaïque掛飾(Ginger)，14,900元。圖／MOYNAT提供
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