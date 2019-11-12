插畫大師三浦太郎操刀 MOYNAT掛飾超限量登場

2019-11-12 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



頂級包款皮件品牌MOYNAT的Mosaïque皮革鑲嵌系列向來以鮮明色彩和有趣搶眼的圖案聞名，再加上入門價就能收藏品牌標誌性的皮革鑲嵌工藝，一直是送禮好選擇。今年耶誕，MOYNAT特別攜手日本插畫大師三浦太郎推出限定的聯名新作，包括掛飾、護照夾和對開萬用夾，俏皮可愛的畫風讓人少女心都被呼喚了出來！

享譽國際的插畫大師三浦太郎，擅長以簡單的線條和色塊描繪人物，呈現類似拼接組合的風格，是兒童繪本名家。這次與MOYNAT合作打造Mosaïque皮革鑲嵌系列，共設計出Ginger、Lily、Baby、Fred、Harry五個角色，結合MOYNAT皮革鑲嵌工藝—把每個圖案的色塊組件剪裁後，再由技藝純熟的工匠按皮紋、色塊精準拼湊出圖案，鑲嵌完成之後無論是肉眼觀察或是觸摸都完全無法發現鑲嵌的痕跡。

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這次三浦太郎Mosaïque皮革鑲嵌系列共有5款掛飾、5款護照夾以及3款對開萬用夾，都以粉嫩亮眼的色彩呈現，童趣十足的模樣非常討喜。每款設計數量都只有3個，超高的稀有性更增添了收藏價值。