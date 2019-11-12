蕾哈娜愛慘拎3次街拍 J.LO和巨星女兒也迷Peekaboo包

2019-11-12 12:31 聯合報 記者 聯合報 記者 楊詩涵 ／即時報導



蕾哈娜（Rihanna）的品味向來十分多變，某一期間鍾愛一個配件就會瘋狂地用好用滿，她之前拎了白色Mini Peekaboo連三拍，迥異的穿搭風格都拿這包，簡直是她的小寵兒；日前品牌也釋出紅極一時的凱薩琳麗塔瓊斯（Catherine Zeta-Jones）和女兒凱莉絲道格拉斯的（ Carys Douglas）微電影，演繹的也是Peekaboo系列包款。

在FENDI#MeAndMyPeekaboo系列的最新一集中，巨星母女倆漫步在羅馬，笑鬧、起舞，這是兩人首度一起入鏡，也展現像朋友般的好感情，凱莉絲覺得Peekaboo包款有風趣、多才多藝、優雅的特質，像在形容她媽媽，而凱薩琳麗塔瓊斯則是透露影片拍攝時相當炎熱，手持電風扇是當日最受歡迎的小物，也營造了髮絲紛飛的浪漫畫面。兩人手中詮釋的是經典Pequin條紋圖案的標準Regular尺寸，以及各色不同的XS款式Peekaboo。

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而蕾哈娜手中的是奢華的白色鱷魚皮Mini Peekaboo，同樣有著天后地位的珍妮佛羅蓓茲（Jennifer Lopez）則是以具有奢華都會感的貂毛內裡黑色Peekaboo Essential包款穿出氣場，小天后瑟琳娜戈梅茲（Selena Gomez）拿了FENDI與NICKI MINAJ聯名的最新款Prints On系列銀色Mini Peekaboo手袋在紐約街頭呈現俏麗氛圍，知性的艾瑪克隆尼（Amal Clooney）和凱蒂荷姆斯（Katie Holmes）也都不敵Peekaboo魅力，隨手拎展現隨性自在的優雅。

█FENDI #MeAndMyPeekaboo系列微電影：