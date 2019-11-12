秋冬「鐵鏽色調」大勢來襲！女孩必擦棕紅色唇膏才霸氣

2019-11-12 12:16 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



秋冬季到了，什麼樣的唇彩最能成為引領秋冬時尚的焦點，讓妳的秋冬更綻放個人魅力及色彩呢？春夏有南瓜色、泰奶色等，到了秋冬，就要改走有質感、霸氣的鐵鏽調，當然還有不敗的玫瑰色調，快來看看在小紅書、明星都追趕的秋冬新色，雙唇維持保濕滋潤、色彩飽和，無論走到哪，都會成為焦點的完美新色。

植村秀今年秋冬推出的大勢色系，就是「鐵鏽調」的棕紅色系，時尚品牌的衣服大玩鐵鏽調，植村秀則是讓唇膏走鐵鏽棕色系，可以棕色也可以紅色。秋天起，植村秀把「無色限唇膏家族」變身為小黑方管新包裝，並加入山茶花精油與日本色料因此的「無色限釉光精油唇膏」與「無色限極霧保濕唇膏」。

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釉光精油唇膏中，首推兩款色號，BG976有著恰到好處的棕紅 ，更顯得氣質，想要女王氣場的女孩必收。另一款BR762則是比膚色略深一點的裸棕色。喜歡鐵鏽棕紅色的話，則可選極霧保濕唇膏WN294，號稱正宗鐵鏽棕紅色，霸氣又深沈，職場上必用，另一款無色限聚光豐潤唇膏BR784，被稱為「植村秀紅寶石」，質感表現是一種如同寶石的光透感，薄塗上色更顯珍貴。