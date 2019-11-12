1991年創業料理回歸！犇極上鐵板燒打造餐桌時光機

2019-11-12 11:34 聯合報 記者 聯合報 記者 陳睿中 ／即時報導



自今年11月起，犇將旗下的廚魔館，轉型成為「犇 極上 Ben Teppan Suprême」餐廳，藉由重現1991年創業時的經典菜色，以及與時令新菜結合的方式，打造出集團內的鐵板燒旗艦店。除了經典的鐵板燒牛肉料理外，還有香菇田螺佐荷蘭芹醬、深海圓鱈佐淬釀壺底油等不同的料理。

「犇 極上」共有5道式、8道式等兩款菜單，售價各為1,980、2,880元。各菜單之中，包括前菜、開胃菜、主餐至副主餐，都有2～4款料理或食材可供選擇，增添用餐時的變化性。前菜之一的「北海道海膽烤布蕾」，以類似日式蒸蛋的方式，將北海道海膽以烤布蕾方式呈現，並以食用金箔點綴；至於開胃菜之一的「香菇田螺佐荷蘭芹醬」，最初為犇在1991年創始時的菜色，為了重現回憶，不僅食譜，連裝盛的銅鍋都是當年同一批。添加鮮奶、核桃與鮮奶油的荷蘭芹醬，也增添食材的滑順感。

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副主食的「澎湖野生大明蝦佐蜂蜜芥末醬」，醬汁不同於坊間以醬油膏增味，而是藉著第戒芥末醬為基礎，搭配台灣在地蜂蜜與其他佐料調製而成，為明蝦帶來酸甜與微微的刺激滋味。至於同樣是創始菜單的「深海圓鱈佐淬釀壺底油」，選用30公斤以上的南極真鱈魚，藉著類似台式紅燒魚的手法，帶來甘鹹帶鮮的食趣，鮮奶油與洋蔥丁也為舌尖創造出柔滑與甜爽感。

副食當中的「鮮味慢火燉雞粥」，名為粥，但實際卻是燉飯口感。熬煮48小時的老母雞湯底、雞皮油脂，點綴上台南烏魚子粉，勾出濃郁的大人味。另外，經典的「鐵板慢煎蜂蜜香蕉」，也藉由本次機會重登菜單。