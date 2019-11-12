這可能是女孩們最夢幻的耶誕禮物選擇！

2019-11-12 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曾智緯 ／台北即時報導



離耶誕節雖然還有一個多月，這個傳統上會送禮物的節日，各個品牌也順勢的推出不同選擇。其中又以Tiffany & Co.（簡稱Tiffany）所打造的倒數日曆最具話題；而英國鑽石品牌De Beers也精選了4個不同系列珠寶作品，讓女孩有著「More than’ （更多一點）」的美好想像。

不管是準備送禮，還是要犒賞自己，Tiffany都準備好了12件不同的禮物，供消費者選擇，討論度最高的就是120公分高的耶誕倒數日曆。擁有者從12月1日開始，就能打開相對應的小盒，挖掘意想不到的驚喜與禮物，包括了純銀杯與18K黃金打造的Tiffany T True手環、18K玫瑰金的Tiffany Smile鑲鑽鍊墜等。據悉造價約340萬元，全球限量4只，不管是誰能成為那個幸運的人，都會讓女孩們羨慕不已。不獨厚女性，Tiffany還與美國第一家機車製造商Indian Motorcycle Co.聯手，推出重型機車，車身塗裝Tiffany Blue，輪圈與輪幅皆為鍍鉻材質，以復古胎紋圖案的輪胎包覆，搭配不鏽鋼排氣管與客製化的聯名純銀牌。

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