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1個小職員加入120個微信群 為何引發中共震怒？

這可能是女孩們最夢幻的耶誕禮物選擇！

2019-11-12 11:20聯合報 記者曾智緯／台北即時報導

離耶誕節雖然還有一個多月，這個傳統上會送禮物的節日，各個品牌也順勢的推出不同選擇。其中又以Tiffany & Co.（簡稱Tiffany）所打造的倒數日曆最具話題；而英國鑽石品牌De Beers也精選了4個不同系列珠寶作品，讓女孩有著「More than’ （更多一點）」的美好想像。

不管是準備送禮，還是要犒賞自己，Tiffany都準備好了12件不同的禮物，供消費者選擇，討論度最高的就是120公分高的耶誕倒數日曆。擁有者從12月1日開始，就能打開相對應的小盒，挖掘意想不到的驚喜與禮物，包括了純銀杯與18K黃金打造的Tiffany T True手環、18K玫瑰金的Tiffany Smile鑲鑽鍊墜等。據悉造價約340萬元，全球限量4只，不管是誰能成為那個幸運的人，都會讓女孩們羨慕不已。不獨厚女性，Tiffany還與美國第一家機車製造商Indian Motorcycle Co.聯手，推出重型機車，車身塗裝Tiffany Blue，輪圈與輪幅皆為鍍鉻材質，以復古胎紋圖案的輪胎包覆，搭配不鏽鋼排氣管與客製化的聯名純銀牌。

而De Beers根據調查報導提到，鑽石在過去是被當作送禮的選擇，而今卻有更多的女性是購入自用，因此品牌於最新的耶誕節形象廣告中，主題定為「More than’ （更多一點）」呈現了鑽石在當代文化中的角色轉變。同時，De Beers也準備了經典的Enchanted Lotus、Dewdrop、My First De Beers與Horizon系列珠寶作品，包括項鍊、耳環、手環與戒指等單品，賦予其不僅僅是一件禮物，更是愛意、友情、美好祝願的傳達。像是今年才推出的Horizon系列，每個戒指內的鑽環皆可自由轉動，象徵了無拘無束的自由。

De Beers Horizon 18K玫瑰金戒指，約11萬3,000元。圖／D...
De Beers Horizon 18K玫瑰金戒指，約11萬3,000元。圖／De Beers提供
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De Beers藉由新的珠寶作品，呈現了鑽石在當代文化中的角色轉變。圖／De B...
De Beers藉由新的珠寶作品，呈現了鑽石在當代文化中的角色轉變。圖／De Beers提供
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De Beers Enchanted Lotus 18K白金綠松石鑽石鍊墜，約1...
De Beers Enchanted Lotus 18K白金綠松石鑽石鍊墜，約10萬4,000元。圖／De Beers提供
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Tiffany還與美國第一家機車製造商Indian Motorcycle Co....
Tiffany還與美國第一家機車製造商Indian Motorcycle Co.聯手，推出重型機車，車身塗裝Tiffany Blue。圖／Tiffany & Co.提供
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De Beers Dewdrop 18K白金鑽石鍊墜，約11萬元。圖／De Be...
De Beers Dewdrop 18K白金鑽石鍊墜，約11萬元。圖／De Beers提供
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Tiffany推出全球僅4組，造價約340萬元的耶誕倒數日曆，成為女孩們最想收到...
Tiffany推出全球僅4組，造價約340萬元的耶誕倒數日曆，成為女孩們最想收到的耶誕禮物。圖／Tiffany & Co.提供
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Tiffany品牌珠寶

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