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住美國飯店收巨額帳單 網紅一看明細驚呼：千萬別亂碰冰箱

2019-11-12 10:20聯合新聞網 綜合報導

住宿高級飯店除了房價外，尚包含一些隱藏費用，例如使用房間內的迷你吧也會被收取費用...
住宿高級飯店除了房價外，尚包含一些隱藏費用，例如使用房間內的迷你吧也會被收取費用。圖擷自YouTube
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住宿飯店除了房價，有些隱形費用常在退房時才發現被收取，一些隱藏費用的細節須注意，以免敗了遊興。知名YouTuber 「HowHow」在美國拉斯維加斯飯店住了3天，退房時卻收到一筆天價帳單，才發現關鍵是房間內小冰箱（Mini Bar），上傳影片提醒「Mini Bar很可怕」、「裡面的東西不要亂拿！」。

HowHow在最新上傳的影片中表示，到拉斯維加斯飯店住了3天，退房時被多收了一筆344.70美元（新台幣1.1萬元）的費用，後來才發現是迷你吧（Mini Bar）的消費。原來迷你吧裝有感應裝置，只要取出裡面的物品，就會被收取費用。而HowHow是想把自己的飲料放進冰箱，就將原本滿置的小冰箱清出空間，隔天再重新放回，就這樣拿進拿出，3天下來被收了巨額費用。他喊冤「我一罐都沒有喝」、「連一罐可樂都沒有喝」。

飯店房間迷你吧一罐可樂要價12.75美元。圖擷自YouTube
飯店房間迷你吧一罐可樂要價12.75美元。圖擷自YouTube
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仔細檢視帳單，HowHow發現一罐可樂要價12.75美元（約新台幣395元），另為了要冰自己東西，將迷你吧內的刮鬍刀拿出來，也被收費34美元（約新台幣1054元），除了被誤認使用迷你吧的內容物外，還有每晚都被收一筆45美元（約新台幣1395元）的Resort Fee（設備使用費），讓他直呼「這個Mini Bar不是蓋的」、「不要亂拿！」。

經過申訴後，原以為可以拿回全部被超收的費用，但仍被收取了兩筆費用，分別是設備使用費每天45美元、置物費25美元（約新台幣775元），讓HowHow心裡忿忿不平，認為健身房、游泳池什麼設備都沒用、連放個東西進冰箱也要25美元置物費，提醒小小的細節都要提醒，免得不小心花了冤枉錢。

事實上，住飯店並不是付了每日房錢就沒事了，旅遊網Skyscanner曾整理出飯12項容易被旅客忽略的隱藏費用，包含飯店接駁車、提早入住／延遲退房、客房保險箱、迷你吧、Wifi、稅項及地方費用，建議訂房時都詢問清楚，以免敗了遊興。

訂房YouTuber

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