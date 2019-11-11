芋泥魂爆發！老饕帶路盤點北部3大必吃「芋頭」美食
2019-11-11 21:00
聯合報 記者徐力剛
／台北即時報導
現代人工作繁忙，午間時光常令你昏昏欲睡嗎？這時來塊特製「芋泥餡」甜點，搭配現沖茶飲提味，給下午補足滿滿元氣。針對芋頭愛好者，此次跟著美食達人腳步，細數北部3大芋頭名店，帶給舌尖上的味蕾全新體驗。
1.食芋堂 東區凱帝蛋糕
位於東區巷弄中的「食芋堂 」可是老饕們私藏口袋名單，店內招牌「芋泥派」人氣十足，從側邊看滿滿芋頭餡厚度十足，初嚐奶油與芋頭在口中融合，些許中和芋頭甜度，適合芋頭初學者享用。食芋堂販售各式芋頭商品，例如芋頭泡芙，超大顆泡芙拿在手上沈甸甸的，酥脆外皮與濃郁內餡相混合，讓人愈吃愈上癮。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
2.MaMas 鐵鍋早午餐
對省錢小資一族，兼顧美味與價位才是王道，達人推薦超高CP值「MaMas 鐵鍋早午餐」，假日清晨小巷內人聲鼎沸，以銅板價美食為出發點的MaMas 鐵鍋，深受學生族群喜愛。人氣品項「芋頭煉乳三明治」是款微甜餐點，厚實芋頭搭配半熟歐姆蛋，上桌前淋上煉乳提味，口味甜中帶鹹，美中不足是份量略小，男生吃可能需要加點其他餐食。
3.滿樂鐵板吐司fullhappy
另家「滿樂鐵板吐司fullhappy」鄰近捷運善導寺站，交通十分便利，特製款「肉鬆芋泥吐司」結合鹹香肉鬆與鬆軟芋泥，兩種看似衝突滋味意外的合拍，芋泥香氣濃郁順口，齒頰留香令人難忘。店家貼心將吐司橫切，讓想拍照的饕客不需弄髒手，也能拍出視覺感十足照片。
留言