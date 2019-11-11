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芋泥魂爆發！老饕帶路盤點北部3大必吃「芋頭」美食

2019-11-11 21:00聯合報 記者徐力剛／台北即時報導

現代人工作繁忙，午間時光常令你昏昏欲睡嗎？這時來塊特製「芋泥餡」甜點，搭配現沖茶飲提味，給下午補足滿滿元氣。針對芋頭愛好者，此次跟著美食達人腳步，細數北部3大芋頭名店，帶給舌尖上的味蕾全新體驗。

1.食芋堂 東區凱帝蛋糕

位於東區巷弄中的「食芋堂 」可是老饕們私藏口袋名單，店內招牌「芋泥派」人氣十足，從側邊看滿滿芋頭餡厚度十足，初嚐奶油與芋頭在口中融合，些許中和芋頭甜度，適合芋頭初學者享用。食芋堂販售各式芋頭商品，例如芋頭泡芙，超大顆泡芙拿在手上沈甸甸的，酥脆外皮與濃郁內餡相混合，讓人愈吃愈上癮。

2.MaMas 鐵鍋早午餐

對省錢小資一族，兼顧美味與價位才是王道，達人推薦超高CP值「MaMas 鐵鍋早午餐」，假日清晨小巷內人聲鼎沸，以銅板價美食為出發點的MaMas 鐵鍋，深受學生族群喜愛。人氣品項「芋頭煉乳三明治」是款微甜餐點，厚實芋頭搭配半熟歐姆蛋，上桌前淋上煉乳提味，口味甜中帶鹹，美中不足是份量略小，男生吃可能需要加點其他餐食。

3.滿樂鐵板吐司fullhappy

另家「滿樂鐵板吐司fullhappy」鄰近捷運善導寺站，交通十分便利，特製款「肉鬆芋泥吐司」結合鹹香肉鬆與鬆軟芋泥，兩種看似衝突滋味意外的合拍，芋泥香氣濃郁順口，齒頰留香令人難忘。店家貼心將吐司橫切，讓想拍照的饕客不需弄髒手，也能拍出視覺感十足照片。

超厚「芋泥派」是店內人氣品項。圖／取自IG:chilltaiwan.hk
超厚「芋泥派」是店內人氣品項。圖／取自IG:chilltaiwan.hk
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高人氣「芋頭煉乳三明治」口感扎實香氣濃郁。圖／聯合報系資料照片
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滿樂鐵板吐司必點招牌「肉鬆芋泥吐司」。圖／取自IG:little_2eat
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