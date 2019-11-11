長榮掰了RIMOWA！商務艙過夜包改版 2020年陸續上線

2019-11-11 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 魏妤庭 ／即時報導



長榮航空今（11）宣布機上服務用品大改款，商務艙皇璽桂冠艙/桂冠艙原本與RIMOWA合作長達7年的迷你行李箱造型過夜包，將在11月30日結束，改為提供義大利精品品牌Salvatore Ferragamo硬殼及軟殼2款過夜包。另豪華經濟艙則是與比利時知名品牌Kipling合作的過夜包，預計2020年第1季陸續上線。

長榮航空自2013年與RIMOWA合作後，於皇璽桂冠艙提供RIMOWA行李箱造型過夜包，7年來共有5代9款不同色系，還引發旅客收藏潮。不過，長榮航空表示，因RIMOWA在2016年由法國精品品牌LVMH集團併購後改變行銷策略，終止全世界所有航空公司合作機上過夜包，而之前推出的最後一代寶石紅RIMOWA過夜包，自11月15日起到11月30日間，僅提供台北飛往巴黎航線。

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為因應此變化，長榮航空邀請Salvatore Ferragamo設計迷你行李箱硬殼式過夜包，顏色為低調奢華的黑耀黑，與同是黑色的皇璽桂冠艙/桂冠艙的舒眠備品搭配。長榮航空表示，此款過夜包在11月15日起陸續提供於台北出發的長程航線皇璽桂冠艙/桂冠艙。

另自去年底，長榮航空自海外返回台北的長程航班提供皇璽桂冠艙、桂冠艙的Salvatore Ferragamo軟式過夜包，將推出第二代款式，這次設計特別在側邊壓印台灣原住民特有菱形圖騰，融合中西文化風格，並搭配Salvatore Ferragamo獨家設計品牌鑰匙圈，預計12月中旬開始提供。豪華經濟艙過夜包則改款，與Kipling合作結合了Kipling品牌特色包型、招牌猩猩鑰匙圈，並將台北著名地標101融入設計。