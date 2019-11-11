甲魚、飛魚乾做西餐！蘭餐廳新主廚Nobu Lee尋根台灣味
連續2年獲得《台北米其林指南》餐盤推薦的蘭餐廳，近來迎接新任主廚Nobu Lee（李信男），並公布即將在12月3日正式推出的新菜單，不僅使用近年來台灣相當流行的馬告、過貓等食材，甚至以法式料理手法呈現飛魚乾、甲魚料理。Nobu Lee表示，不強調在菜肴呈現熟悉的台灣味，但希望透過分享台灣食材，演繹台灣的時旬滋味，創造出新時代料理。
蘭餐廳新任主廚Nobu Lee，父親是日本人、母親是台灣人，自小接觸多元文化，17歲後，他到紐西蘭念書，並在紐西蘭入行，一路以來也曾待過亞洲、紐澳等多家頂級餐廳，像是曾經在2009年進入世紀名廚侯布雄的餐廳受訓，並擔任台北侯布雄餐廳的副主廚。之後，更在法國知名主廚亞尼克延攬下，成為台北STAY By Yannick Alleno的開業副主廚，完成任務後就接續收到墨爾本頂級法式餐廳Vue de Monde增進廚藝，2013年到2016年到雪梨頂級餐廳Marque主廚邀約，資歷相當豐富。
離開了Marque後，他回到墨爾本Vue de Monde餐廳擔任主廚，這段期間，他獲得澳洲「The Age Good Food Guide」，也就是澳洲版美食評鑑最高等級三頂高帽榮耀。後來，他回到紐西蘭奧克蘭的Clooney餐廳擔任主廚，則是拿下紐西蘭「Cuisine Good Food Awards」三頂高帽榮耀。
這次決定回到台灣，Nobu Lee表示，自己長年在國外，用料理說著其他國家的故事，有機會可以回到自己的根台灣，就希望能夠好好的說屬於台灣的故事。因此，他在料理中使用多種台灣道地食材，像是過貓、馬告、飛魚乾、甲魚等，希望能夠藉此分享台灣食材，使用台灣食材創造出屬於台灣的時旬滋味。
Nobu Lee這次端出的新菜色中，其中一道用飛魚乾、白蘿蔔清湯，用飛魚高湯、白蘿蔔高湯、生蘿蔔汁組成，上桌前滴上馬告提味的雞油，讓小小一杯清湯，喝起來有多重層次，暖胃甦醒味蕾。
另一道白蘆筍、海膽小點，用白蘆筍加上鹽水煮、海膽及高湯凍，下方鋪上海葡萄，再刨上主廚自製風乾海膽點綴，看似簡單，但味道拿捏精準，所有食材入口達到完美平衡。烏魚子番薯牛骨髓則是道相當有趣的菜肴，料理中有2種作法的番薯，包含台灣啤酒、微焦龍眼蜜濃縮後，與番薯一起蒸煮，再用焦化奶油收汁；再來是用泡沫呈現的番薯，下方再鋪墊煙燻牛骨髓、香菇、清酒等，頂層為酥炸羽衣甘藍絲，刨上烘乾烏魚子，上菜就香氣逼人，入口後尾韻在口腔縈繞不去，令人相當難忘。
蘭餐廳新主廚推出的新菜單，預計12月3日以後上菜，中午套餐每人1,800元、晚餐套餐每人3,500元。
留言