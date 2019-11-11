長榮航空過夜包大改款 義大利精品登場

2019-11-11 19:18 聯合報 記者 聯合報 記者 吳姿賢 ／即時報導



引領時尚飛行體驗，長榮航空今天宣布機上服務用品大改款，皇璽桂冠艙、桂冠艙將提供義大利知名精品Salvatore Ferragamo硬殼及軟式兩款過夜包，內容物升級精品品牌。國際頂尖設計師吳季剛設計的機上睡衣推出第二代款式，豪華經濟艙也將提供與比利時品牌Kipling合作的過夜包。

長榮航空總經理孫嘉明表示，提供更舒適尊榮的服務是長榮航空追求的目標，與全球知名品牌合作，每項用心設計與規畫，都是希望藉由雙方特點及追求完美的精神，不斷創新、突破、推陳出新，帶給旅客更好的飛行體驗。

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長榮航空2013年起推出RIMOWA行李箱造型過夜包，最後一代寶石紅過夜包將在11月30日走入歷史。未來由Salvatore Ferragamo設計行李箱硬殼式過夜包，低調奢華「星耀黑」特殊色澤，搭配黑色系皇璽桂冠艙、桂冠艙備品，彰顯高貴典雅尊榮感，11月15日起陸續提供台北出發的長程航線。

自海外返回台北長程航班提供皇璽桂冠艙、桂冠艙的Salvatore Ferragamo軟式過夜包，第二代新款式側邊壓印原住民菱形圖騰，讓台灣文化走向國際，12月中旬起提供。

豪華經濟艙過夜包也全面改款，Kipling首次與航空公司合作，為長榮旅客打造專屬過夜包，結合Kipling包型、招牌猩猩鑰匙圈，融入台北101設計，2020年第一季起提供。