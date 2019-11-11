MSGM台灣開店切壽桃慶生 女星Amanda拒被貼標籤

2019-11-11 17:35 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



今年邁入第十個年頭的義大利時尚潮流品牌MSGM登台，選在台北微風信義二樓開設首家專賣店，包括MSGM CEO Roberta Benaglia女士、代理商藍鐘集團台灣及香港總經理Samy Redjeb先生、微風百貨信義區總店長蔡碧芬女士都到場參與開幕剪綵儀式，現場還一起切開印有MSGM的大型壽桃，為品牌慶祝十周年生日，展現中西合併的趣味。

MSGM創辦人暨創意總監Massimo Giorgetti這次無法來台，他透過訊息表示台灣是一座美麗的島嶼：「台灣人一直對我們的品牌展現高度熱愛，能夠透過我的創作和台灣對談及交流，太美好了！」也期望明年能夠親自造訪。平常穿搭非常有個人風格的女星Amanda也受邀參與開幕活動，非常欣賞MSGM的多樣性：「我覺得這裡提供了適合各種個性的年輕人許多選擇，可以性感也可以花俏，也有低調一點不那麼鋪張的單品。」她本人最愛秋冬的一件粉紅、駝色拼接長版大衣，另外像是螢光桃紅果凍底休閒鞋以及謝金燕在米蘭時裝周穿過的同款不同色公主袖愛心挖空衣服：「中間愛心挖空製造小性感，我也很愛它的浮誇公主袖，搭皮裙有個性，搭蓬裙很甜美，很好搭配，因為它本身造型度很夠。」

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「無畏地展現創造力，勇敢表達自身的獨一無二」是MSGM一貫的品牌創作理念，而Amanda一直以來也被視為勇於表達自我特色的代表性意見領袖，無論是在戲劇演出或是網路平台上，透過敢穿又充滿自信與態度的造型和演出方式，擁有一票死忠的粉絲，同時也鼓勵了很多人。「這幾年因為社群平台的發達，我發現大家的接受度都變廣了，以前滿多人會質疑我的穿搭，但現在這種聲音越來越少，我想因為很多的自媒體、意見領袖勇敢地表現自己，慢慢的群眾和讀者也能從中發現多元的美好，眼光也比較沒那麼狹隘，包容性比較寬一點。」有許多粉絲會與她分享從她身上獲得鼓勵後在表達自我方面所做的嘗試，比如試著穿搭以前不敢穿的顏色、款式等等，像是一種解放。

雖然不是符合傳統審美觀「瘦即是美」的標準，但Amanda也確實因為敢於表現的特質和對穿搭的獨特品味，被許多品牌看見。她目前最大的願望就是能夠受邀去時裝周看看， 「在時裝周裡，本來就已經是以很開放的眼光去看待各種體態，各國也都有這樣的意見領袖或是網紅、藝人去參與。」她也認為，如果多元是一種潮流與趨勢，像是「棉花糖」、「紙片人」這樣的稱號其實也不應該存在，「雖然我並不討厭棉花糖女孩這個稱號，但也許很多人不喜歡，不需要使用標籤去定義人。」