台灣在地食材打造「夢幻巧克力」 征服日本人的胃
台灣珍珠奶茶在日本引發熱潮，為趁勝追擊搶日本市場，農委會今年推出台日合作的「夢幻巧克力」，融合屏東可可、花蓮茶粉及全台花卉水果，再由日本知名食品企畫大師監製，在日本各地提供試吃並修正口味，打造四款美味又美麗的巧克力，準備征服日本人的胃。
農委會食年來打造155個農產品牌，並以「TGA（Taiwan Good Culture）」名義共同行銷，今年也推出15個新品牌，包括巧克力、奇異果乾、香瓜禮盒、午仔魚、即時珍珠粉圓等。
TGA年度企畫為今年奪得世界巧克力大賽金牌的「福灣巧克力」，由日本食品企畫大師小川弘純監製，原料選用屏東可可、花蓮舞鶴茶粉、全台花卉水果，打造出4款全新巧克力，外包裝由德國紅點得主陳永基設計，從發想、企畫到測試花了將近兩年時間，在台日兩地穿梭。
4款巧克力名字典雅並融入台灣特色，分別是「日月潭斜暉」，白巧克力加入玫瑰、洛神花茶、芒果、芭樂；「太麻里晨曦」是白巧克力加入桂花、茉莉、綠茶、鳳梨、香澄；「九份黃昏邂逅」為黑巧克力加入玫瑰、東方美人茶及梅粉。還有「阿里山雲彩」，黑巧克力加入桂花、烏龍茶、香澄。
協助研發的台灣創意設計中心表示，進口可可一斤不到2百元，台灣在地可可要4、5百元，除了運用優勢創造商業價值。日本人是挑惕民族，除了掌握日本人喜好口味，在澀谷、自由之丘、阪神百貨測試以外，包裝也要精緻。
小川弘純說，台灣的茶葉、水果、花卉、可可都在世界占有很大優勢，足以成為第一，巧克力不只針對日本市場，還希望走到紐約、倫敦等世界各地，讓全世界民眾品嘗以後，還會想到台灣旅遊。
農委會副主委陳駿季說，台灣農業未來不是過去的延伸，而是需要更多創意跟新思維，以前著重前端生產，但若沒有後端消費拉抬，就會面對產銷問題，因此近年致力行銷，讓消費者認識更多優質農產品。
今年15個TGA新品牌除了夢幻巧克力，還有「黑太郎即時珍珠粉圓」，只要加牛奶或熱水就可享用如同現搖飲料的珍珠奶茶。以及「日光維他奇異果」、「福和生鮮水果切盒」、「沒弄先生香瓜」、「木瓜爸爸」、「粉紅佳人蓮霧果乾」、「台潮魚集午仔魚」、「飼好漁虱目魚」、「源天然黑纖米」、「米屋馥米」、「五季椿保養油」、「美元果乾」、「穀物夫人堅果」、「舞間茶心爆米花」、「Woodae杏仁餅」等。
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