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為家傳古早味零嘴設計新包裝 科大生奪國際賽金牌

2019-11-11 17:06聯合報 記者章凱閎／即時報導

台北城市科技大學觀光系大三生黃詠琪為祖父研發的古早味零嘴外包裝注入時尚概念，以環保玻璃瓶取代傳統塑膠包裝，設計作品獲「2019韓國國際技能人大賽」金牌。

2019韓國國際技能人大賽本月在韓國釜山舉行，來自韓國、荷蘭、澳洲、台灣、泰國、日本、馬來西亞、香港、新加坡、大陸、越南等13個國家，共計千名選手參與；台北城市科大觀光系與烘焙學程師生共得到4金1銀的好成績。

城市科大觀光系大三生黃詠琪、教授李奇嶽與林巧芸三人分別以順利高香酥禮盒、巧芸堂蝴蝶酥禮盒以及咖啡禮盒組獲2金1銀；烘焙學程大二生謝昱瑩以結婚蛋糕「註定」、糖花工藝「三思」獲得2金。

黃詠琪表示，順利高香酥是祖父為推廣當地農產而研究的畢生心血，這次比賽她選擇使用環保的玻璃瓶裝，並以小花布裝飾瓶蓋，保存古早味零嘴的風貌，她獲得金牌後立即告訴祖父，祖父感到很欣慰，她也希望未來替家族古早味做更多改革。

城市科大烘焙學程學生謝昱瑩以結婚蛋糕「註定」、糖花工藝「三思」等兩項作品獲得2金。謝昱瑩表示，為了做好參賽作品「註定」，她從暑假開始苦練，整個作品有50公分高，底部的新娘新郎臉部表情是關鍵，為了能有生動表情，整整花了一星期才揉捏出來，也感謝烘焙學程老師盧彥緯指導，讓她首次出國就奪金。

城市科大觀光事業系教師李奇嶽和學生林巧芸則分別以咖啡禮盒組和巧芸堂蝴蝶酥禮盒拿下金牌和銀牌。

台北城市科大學生黃詠琪為古早味零嘴外包裝注入時尚概念，獲「2019韓國國際技能人...
台北城市科大學生黃詠琪為古早味零嘴外包裝注入時尚概念，獲「2019韓國國際技能人大賽」金牌。圖／台北城市科大提供
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