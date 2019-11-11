跟2019說掰掰！「星空許願倒數日曆」11/15手刀開搶 2019-11-11 16:52
聯合報 記者
徐力剛
/台北即時報導
今年過得好嗎？看好年末商機，新光三越延續傳統推出秒殺款「星空許願倒數日曆」，今年找來37間美妝
合作，連續24日天天有驚喜，內含4款隱藏版正貨商品，日曆總價值超過9600元，預購價2580元，超高CP值吸引少女手刀搶購，11月15日上午10時開放預購，新光三越APP限量1300份。 品牌
全新「星空許願倒數日曆」以黑夜星光為發想，每天打開一格如同向星星許願般，對未來充滿期望，日曆隨機分配4款正貨，分別為「迪奧-超完美持久氣墊粉餅搖滾訂製版」、「ORIGINS Dr. WELL青春無敵健康光潤機能水海外限定版」、「Paul&Joe
貓咪 膏」及「3INA超印色染唇釉#503」，民眾於新光三越APP「精選優惠」專區，使用skm pay支付，11月15日~22日開放預購，取貨時間為11月23日~30日；好康再加碼，11月15日上午10時起同步於beauty stage美麗台開放預購，限量400份。 護唇 剩餘的活動金幣 枚
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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其中最吸睛的非「迪奧-超完美持久氣墊粉餅搖滾訂製版」莫屬，以搖滾風為主題設計，加入經典鉚釘元素，搭配菱格紋經典紋路，最後綴以品牌金色LOGO，時尚感十足；深受女性粉絲喜愛的「Paul&Joe貓咪護唇膏」，轉開唇膏粉色貓咪探出頭來，超萌模樣真的太卡哇伊。除了正品外，盒內其他明星商品，如頂級保養類的「Clé de Peau Beauté精質乳霜」、「LA PRAIRIE水嫩柔膚精華液」、「POLA B.A乳液」；經典熱銷類的「SHU UEMURA植物精萃潔顏油」、「LANCOME眼唇卸妝液」、「SHISEIDO全效抗痕亮采賦活乳/賦活露」；彩妝底妝類「SUQQU晶采光艷粉霜」、「紀梵希香吻誘惑唇膏」、「BOBBI BROWN高保濕修護精華粉底」等；身體保養類如「SABON以色列綠玫瑰身體磨砂膏」、「THREE極致絲潤洗髮露」等，50款熱門品項一次滿足。
「星空許願倒數日曆」限量1700份，預購價2580元。記者徐力剛/攝影 分享 「星空許願倒數日曆」隨機出貨4款正品商品，吸引少女粉絲搶購。記者徐力剛/攝影 分享
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