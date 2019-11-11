ITF台北國際旅展最後一天 沒搶到優惠靠這招

2019-11-11 16:20 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



2019 ITF台北國際旅展進入最後一天，天公作美加上雙11的購物檔期發酵，累計至昨日(11/10)已有30萬4,412進場人次。雖然適逢周一上班日，今天現場依舊吸引滿滿人潮及買氣，且特別將展場時間延長至晚上7點，民眾下班仍有機會搶購好康。不過，如果還是無法抵達現場的民眾，還是可以把握線上旅展期間入手優惠票卷。

適逢雙11檔期，旅展現場參展業者也推出破盤價格及加碼好康，凡消費滿1,111元的民眾除了福袋禮，還可參加舞台闖關活動，價值12萬最大獎「中華航空澳洲不限航點商務艙機票」最後由一位幸運的江小姐獲得，她表示，已連三年參加ITF，今年旅展花萬元買飯店餐券，很驚喜能獲得商務艙機票大獎，「日本航空台北-日本經濟艙機票」也出現幸運得主，ITF忠實觀眾徐先生連續參與六年，今日購買1111元的飯店住宿券，就抽中日本機票好禮。

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台北新板希爾頓於旅展最後一日，一開門即賣460張餐券，進帳50萬元；台北神旺住宿餐飲通用券大單200張，進帳33萬6千；瓏山林台北中和飯店雙人的西式套餐，或四人中式料理的九菜一湯下殺1,111元，限量111組，現場不到50分鐘即完售。來不及至現場搶到好康民眾也別擔心，仍可把握各大飯店線上旅展最後機會。

士林萬麗線上旅展優惠將持續到11/15晚上18:00，餐券優惠最低55折、住房28折；洲際酒店集團線上再度推出餐券優惠，台南大員皇冠假日酒店餐卷最高可省下4,000元、高雄中央公園英迪格酒店則推出2樓Wok on the Park雙人晚餐套券優惠價1,077元、四人晚餐套券優惠價1,956元；台北君悅酒店線上推出「凱菲屋」、「彩日本料理」等6家餐廳，加上提供頂級奢華芳療的「Oasis Spa」最低52折的超值優惠券回饋民眾，且線上旅展再享指定餐券買15送1；大倉久和住宿券下殺3.6折，以上皆優惠至11/15。