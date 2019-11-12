「創意」與「商業」的連結 「設計乾杯」11月講座已開放報名
2019-11-12 12:35聯合新聞網 聯合數位文創
「松菸創作者工廠 x 設計乾杯」系列講座11月邀請到以Keynote簡報設計廣為人知的黃祺浩，與聯合報系總法務組主任廖健翔，分別從各自的專業視角談論「創意」與「商業」的連結。「松菸創作者工廠 x 設計乾杯」繼10月場獲得熱烈回響，持續積極邀請設計、行銷、電商與IP相關領域的專業講者，串聯各領域的朋友經驗分享交流。
有效應用視覺設計，強化商業簡報溝通重點
商業簡報的製作重點主角往往是內容，那視覺的部分究竟在商業簡報中扮演什麼樣的角色？有「Keynote小王子」稱號的黃祺浩，設計過高達兩千六百多次分享的簡報及觸及破萬人次的簡報模版，也曾參與製作 Mercedes-Benz 與 Dell 發表會的簡報，並著有《Keynote 關鍵報告》一書。本月小聚他將分享過往製作商業簡報的經驗與曾經遇過的挑戰，如何克服繁複的資訊，以及系統化的簡報製作方式。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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商業溝通必修的簡報設計秘笈
講師：Keynote小王子 黃祺浩
時間：1127(三) 20:00-21:30
地點：松菸創作者工廠 自由廣場
報名連結>>http://bit.ly/2mavPLo
清楚掌握IP授權相關法律，扎根圖像經濟浪潮
IP產業近幾年蓬勃發展，根據國際授權產業協會LIMA統計，2018年全球IP授權產值高預達2700億美元，其中角色圖像授權為最大佔比。聯合報系總管理處法務組主任—廖健翔將分享圖像IP法令與授權實務，從如何取得權利出發、佐以授權與維權實務案例，深入淺出漫談創作者如何掌握商標與著作權等智慧財產權。
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圖像授權法律知識分享
講師：聯合報系總管理處法務組主任 廖健翔
時間：1128(四) 20:00-21:30
地點：松菸創作者工廠 自由廣場
報名連結>>http://bit.ly/2mavPLo
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由松山文創園區與聯合數位文創共同合作的「設計乾杯」系列講座，十一月場次現正免費報名中，席位有限要搶要快！
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