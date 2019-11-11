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雙11機票下殺！阿聯酋航空台北飛法蘭克福來回7千元起

2019-11-11 16:14聯合報 記者魏妤庭／即時報導

迎接雙11到來，航空公司也推出優惠活動，阿聯酋航空舉行限時優惠，其中，搭乘經濟艙飛法蘭克福經濟艙未稅7,111元起，慕尼黑、巴黎、羅馬等航點，未稅10,111元起，出發時間到2020年6月20日為止。

阿聯酋航空搶搭雙11商機，自即日起到11月25日間，推出機票促銷活動，經濟艙票價最優惠是飛往法蘭克福，未稅7,111元起；飛慕尼黑、巴黎、羅馬等，機票未稅最低10,111元起。另非日內瓦、杜拜、米蘭，則是12,111元到14,111元左右。

除了經濟艙外，阿聯酋航空針對商務艙同步推出優惠活動，包含法蘭克福、日內瓦、米蘭、羅馬、巴黎、蘇梨世、慕尼黑等，未稅最低66,111元到81,111元間。

阿聯酋航空表示，此次推出的優惠機票，出發日期自11月18日到2020年6月20日為止。此外，阿聯酋航空每天皆有一班A380旗艦客機從台北直飛杜拜，提供台灣旅客由杜拜樞紐飛往全球85個國家、158個航點的全球飛行服務。

阿聯酋航空推出雙11優惠，經濟艙最低未稅7,111元起。圖／阿聯酋航空提供
阿聯酋航空推出雙11優惠，經濟艙最低未稅7,111元起。圖／阿聯酋航空提供
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阿聯酋機票促銷

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