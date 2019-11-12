手作控逛起來！Creema市集「令和限定品」台灣才有

2019-11-12 12:34 聯合新聞網 聯合數位文創



全台最大日本手作市集！ 「Creema Craft Party 2019 in台灣」 即將於12/6-12/8於華山開展，集結了超過200組來自日、港、台創作人，12月快閃華山，現場除了有破萬件的精緻飾品、個性皮件、可愛小物、生活雜貨等琳瑯滿目的創意手作商品外，最受到注目的當屬本次活動限定的「令和」主題商品，每位創作人特別針對令和主題所推出的限定商品，完美呈現令和所代表的「美好和諧」意涵，活動期間勢必掀起一波搶購熱潮！

今年適逢令和元年，每位參展創作人對「令和」主題的創作都感到非常興奮，也希望用嶄新的創意，與廣大熱愛手作商品的粉絲共同揭開新的篇章，本次活動現場將有超過200件主題限定商品，每一件都巧妙融合令和主題色「梅、菫、櫻」，明亮且活潑的配色，讓每件商品都特別吸睛！一起搶先看看有甚麼新鮮玩意、先加入口袋名單吧！

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「Creema Craft Party 2019 in台灣」現場所規劃的「令和主題商品區」，展示超過200件的令和主題商品，不僅能讓所有「手作迷」興奮尖叫，肯定也會讓大家再次愛上手作的溫暖。

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創作人KENT HAT令和的由來出自於「萬葉集」，以當中的梅花之歌作為靈感來源，融合梅花與和菓子的特色製成這頂梅和菓子帽飾。攤位：C-42 圖/聯合數位文創提供 分享 facebook

毛玻璃般質感的櫻花耳環（夾式耳環）是創作人地下3階手工製成，先用軟陶在花瓣上放上一顆小小的人造珠，巧妙安排左右邊的花朵數不一的不對稱設計。攤位：D-02 圖/聯合數位文創提供 分享 facebook