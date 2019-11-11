集結文創產品、在地食味、標竿旅宿 實踐「JINHO宜蘭敬好生活」

2019-11-11 15:55 聯合新聞網 聯合數位文創



圖/文 台灣設計師連線工作室提供。 分享 facebook

2019 年全新誕生「JINHO宜蘭敬好生活」不走藝術季、地景節展演，也不打傳統工藝即將失傳的悲情牌，選擇了最符合宜蘭性格的順勢而為與自然而生特質，嚴選 16 家在地原生創作，以推廣宜蘭優良原創產品的生活風格平台為主要任務，用產品力量將宜蘭的歲月靜好融入日常。日前（11/7）與宜蘭標竿旅宿「礁溪老爺酒店」共同主辦「JINHO宜蘭敬好生活品牌體驗會」以集大成彙整參與創作工房的風格屬性原始呈現，同時也透過客製化產品的開發，啟動B2B商業面的新合作機會與可能，凝集地方產業鏈結、政府力量與設計加值齊力出發。

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最令人振奮的是不單單只是賣商品，透過品牌體驗會的現場特別發表 11/11~11/24 為期兩週，JINHO宜蘭敬好生活與礁溪老爺共同推出特別企劃「老爺JINHO！敬好生活主題房」，將創作產品自然融入旅宿空間，「敬好看」、「敬好用」與「敬好住」將在宜蘭各方的支持與推動下，品牌創設第一年度榮耀達成。

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宜蘭縣長林姿妙表示，「JINHO宜蘭敬好生活」是經過兩年的輔導陪伴與規劃而生的平台品牌，將山海孕育的自然資源與文化歷史交融的人文薈萃，經過設計與創意的轉化成為獨一無二的宜蘭文創，每一件都能品嘗到宜蘭日常的滋味。非常開心礁溪老爺以提攜後進的方式，在「JINHO宜蘭敬好生活」品牌成立第一年即展開各種活動。縣府與文化局期待能跑在最前面、最勤快，提供資源與整合力量將宜蘭產業鏈都串連起來，讓更多外縣市的人、甚至外國人都能夠感受到這份山海孕育的宜蘭美好，將敬好生活打包回家！

老爺酒店集團執行長兼礁溪老爺總經理沈方正說，長期以來礁溪老爺不斷投入在地文化的培植，初次接觸到「JINHO宜蘭敬好生活」的品牌概念就相當認同，以團隊共好的合作將宜蘭各個產業有效串連。他相當期待這 16 家中小型文創工房透過這兩年的經驗累積，持續成長茁壯，讓來到宜蘭觀光旅行的人有更多可以帶回家的伴手禮與紀念品。不僅於此，「JINHO宜蘭敬好生活」也和礁溪老爺酒店於 11/11～24 推出選品主題房，將敬好生活的概念選品用於房內，搭配手作DIY的體驗課程，讓「敬，好生活」在秋末成為來到礁溪老爺的美好回憶。

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9月上旬品牌正式發表，在台灣設計組合兩個八月以向內探索、向外發現的精神概念中，透過簡潔的幾何與純色重新詮釋山海自然、人文歷史與風土民情。「JINHO宜蘭敬好生活」不僅以視覺包裝創造新形象，10月下旬更是透過「敬好生活一整天」一泊二食的方式體會了蘭城宜居與適合創作人的日常節奏與氛圍。在品牌體驗會中完整呈現「JINHO！敬，好生活」從口號成為一種實踐，16 家宜蘭原創產品自然置入礁溪老爺現代感十足的醴泉酒吧，揉合在地食材的創新小食，由上而下串連起宜蘭產業的互助合作，加強團隊精神的「宜蘭隊」品牌形象向外縣市、甚至是海外發聲。

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「JINHO宜蘭敬好生活」將於台北西門紅樓展開為期一個月（至 11/30 止）的主題快閃店之外，消費者們也在文化局特設的宜蘭興自造文創電商平台專區（chccpshop.e-land.gov.tw）線上購物。除此之外，「JINHO宜蘭敬好生活」也將於11/14～17 參加亞洲手創展的展售，邀請大家一同選購、敬好生活！

宜蘭敬好生活：山海孕育的宜蘭美好

一個以地方產業出發的生活品牌——有山有海的慢活之道

在地理位置與自然環境的交織之下，也催生了許多因應宜蘭地區生活樣態的商品。全新誕生「宜蘭敬好JINHO LIFESTYLE」嚴選16家在地原生創作，聚集地方產業力量出發的生活品牌。訴說的是宜蘭生活的故事與精神，了解宜蘭人如何珍惜與運用自然資源，讓生活過得簡單卻很有滋味。

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