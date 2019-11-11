數萬小箱紫色王國 Yahoo奇摩自動化物流中心出貨十分鐘

2019-11-11 15:36 聯合報 記者 聯合報 記者 徐力剛 /台北即時報導



看好電商發展趨勢，Yahoo奇摩購物打造全台首座「AI自動化物流中心」今日正式對外亮相，藉由AI人工智慧及自動化雙重優勢，可減少出庫時間60%，Yahoo奇摩電子商務營運管理事業部資深總監林佩儀分享，「自動化倉儲在消費者下單後，到完成一張訂單10分鐘就搞定」，速度之快創電商首例。

走入室內，數萬個紫色的小箱子映入眼簾，與舊式貨倉現場充斥許多工作人員不同，自動化物流中心透過自動化流程，降低人事消耗成本，林佩儀笑著說，現代科技化倉儲需要更多「技術人員」支援。商品進貨時會由小箱子送至貨區，由員工直接放到箱子裡，而後箱子會自動回到儲存區，當收到訂單時，小箱子也將自動由輸送帶送至撿貨區，最後由員工裝箱，提升整體效率，舊式貨倉從消費者下單至完成訂單約需20~30分鐘，但現在只要10分鐘就搞定。

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全新「Yahoo奇摩AI自動化物流中心」目前為台灣最高儲量穿梭式自動倉儲，其中3大亮點最吸睛，亮點一「效能最大化」，與舊倉儲相比，高峰期產能可望提升10倍且可節省60%出貨時間；亮點二「決策自動化」，藉由AI高密度動態儲揀決策技術，透過大數據分析自動分配最佳儲位，節省作業時間與流程，再透過穿梭式自動倉儲量控制提升效能；亮點三「移動省力化」，自動化物流中心8成採「以物就人」，可節省30%人力，再經過三層輸送帶包裝站，結合包裝籃進站、回流及推送分貨系統一次搞定。