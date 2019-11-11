酷航限時48小時促銷 東京、大阪機票最低半價起
2019-11-11 15:17
聯合報 記者魏妤庭
／即時報導
想要入手便宜機票趁現在！酷航推出飛常酷促銷，11月12日到13日輸入促銷代碼，台北飛東京、高雄飛大阪等最低5折起，另有其他航點，新加坡、首爾、札幌、曼谷最低65折起。
酷航固定周二推出促銷活動，此次於11月12日到13日舉行限時48小時活動，促銷航點主打台灣最喜歡的日、韓以及泰國，其中，台北飛東京、高雄飛大阪最低5折起，出發時間最晚到2020年的3月28日為止。另台北飛首爾、曼谷等航點，最低可享有7折優惠。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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此外，酷航此次促銷還包含新加坡轉機航點，如澳洲四大城市，雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯等，以及歐洲雙航點雅典、柏林等，最低都有8折起優惠，出發時間最晚可到2020年3月28日。
酷航表示，活動期間11月12日早上7點到11月13日晚上11點59分間，輸入促銷代碼「GONOW」優惠，機票可享有最低5折折扣。
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