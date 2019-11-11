草莓季來了！15cm草莓塔、黑嘉侖草莓巧克力蛋糕吃一波
2019-11-11 13:47
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
草莓控們久等了！隨著時序入冬，也代表著酸甜的草莓季節來臨，巧克力蛋糕品牌BAC經典熱賣的「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」即日起強勢回歸；西門町人氣餐廳Meat Up，今年除了有超人氣草莓塔，還有以草莓入菜的「鹹食」料理，準備好滿足草莓控們期待已久的心。
在2018年秋冬熱銷超過3,000顆，堪稱冬季最受期待的草莓甜品BAC「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」，頂層點綴新鮮香甜的整顆草莓，搭配入口濃郁的巧克力口感與濃醇覆盆子、可口草莓與黑嘉侖製成的奶油內餡，在黑巧克力戚風蛋糕夾層中還能吃到鮮甜果肉，整體達到完美的酸甜平衡。「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」即日起，可於全台BAC門市和官方網站訂購，售價950元。
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位於西門町的Meat Up餐廳，季節限定的草莓商品是必點人氣選項，像是經典餐點「莓舒過」草莓舒芙蕾、「莓辦法」草莓塔，特製草莓舒芙蕾每層厚度超過5公分，搭配自製草莓醬與優格醬，再以草莓果肉將舒芙蕾裝飾成優雅的皇冠；草莓塔則以甜筒為主體在內層填入提拉米蘇，再把25顆左右的新鮮草莓層層堆疊，高15公分的草莓塔可隨喜好淋上特製抹茶醬；「莓士號」草莓起士燉飯外觀就像一艘太空船，主廚將直徑將近5公分的馬斯瑞拉起士球下鍋油炸放於燉飯上，一刀劃開濃郁起士傾洩而出，其中還包裹一顆新鮮草莓，讓起士增添莓果香氣，燉飯還加入些許草莓乾，鹹香風味中帶有酸甜。
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