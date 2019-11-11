草莓季來了！15cm草莓塔、黑嘉侖草莓巧克力蛋糕吃一波

2019-11-11 13:47 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



草莓控們久等了！隨著時序入冬，也代表著酸甜的草莓季節來臨，巧克力蛋糕品牌BAC經典熱賣的「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」即日起強勢回歸；西門町人氣餐廳Meat Up，今年除了有超人氣草莓塔，還有以草莓入菜的「鹹食」料理，準備好滿足草莓控們期待已久的心。

在2018年秋冬熱銷超過3,000顆，堪稱冬季最受期待的草莓甜品BAC「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」，頂層點綴新鮮香甜的整顆草莓，搭配入口濃郁的巧克力口感與濃醇覆盆子、可口草莓與黑嘉侖製成的奶油內餡，在黑巧克力戚風蛋糕夾層中還能吃到鮮甜果肉，整體達到完美的酸甜平衡。「黑嘉侖草莓巧克力蛋糕」即日起，可於全台BAC門市和官方網站訂購，售價950元。

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