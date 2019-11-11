KKday、台北霞海城隍廟單身限定企劃 讓你脫單不是夢

2019-11-11 13:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊文琪 ／台北即時報導



到了11月11日光棍節，又在感嘆今年仍是孤單寂寞覺得冷嗎？沒關係，明年就是你的大好機會！即將到來2020年除了有「愛你愛你」的可愛諧音之外，翻開農民曆更會發現這可是「雙春兼閏月」宜嫁娶的超級好年。旅遊體驗平台KKday為了讓大家找個好旅伴、好歸宿，與台北霞海城隍廟攜手推出單身限定一日遊企劃，讓KKday為你安排好一場邂逅、月老為你的戀情神助攻，明年開始出雙入對，再也不用「一個人吃飯旅行，到處走走停停」。

說到脫單，許多單身男女都會到台北霞海城隍廟誠心祈求月老為他們牽線好姻緣。據廟方統計，每年有超過6,000對佳偶帶著喜餅回到廟裡還願，更曾有過一年內高達9,316對佳偶以喜餅答謝的最高紀錄。KKday與台北霞海城隍廟推出獨家特別企劃「單身限定大稻埕戀愛一日遊」，讓參與者透過旅遊更認識對方，增進彼此好感度。

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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行程從一起到李亭香餅舖做姻緣餅開始。用雙手親自捏出一個印有「天賜良緣」的姻緣餅，是給自己最誠摯的祝福。不僅如此，店家更貼心準備了配對小卡與話題箱，互動破冰遊戲不僅讓害羞煙消雲散、配對成功者更可獲得精美小禮。接著到印花樂體驗手作絹印袋，將姻緣餅裝入其中象徵戀情可以順利入袋，並在活動尾聲到台北霞海城隍廟拜拜，讓月老為你祝福。離開前別忘了喝杯平安茶，裡面有枸杞、紅棗跟砂糖，象徵顧好自己、找到對象、甜甜蜜蜜。

【台北大稻埕】2020年霞海城隍廟月老戀愛配對姻緣之旅 (單身限定)：https://kkday.me/product/33606

一日遊意猶未盡？續攤行程讓愛延續！參加完「大稻埕戀愛一日遊」後，或許你對同行的某個人有點好感，但總覺得還差那麼一點點嗎？那麼你還可以就地續攤，讓彼此相處久一點、好感多一些。

位在霞海城隍廟對面的福來許咖啡廳，有著復古風的空間與美味的咖啡甜點，是約會的好去處。KKday與福來許共同推出良緣速來下午茶套餐，讓你和他一邊享用充滿祝福寓意的甜點，一邊悠閒地聊聊天，度過甜蜜的下午茶時光。

【台北霞海拜月老】福來許良緣速來下午茶套餐：https://kkday.me/product/28035

若是最後幸運地促成了佳偶，別忘了再安排一天一起回到台北霞海城隍廟向月老還願。除了舊地重遊、重溫相遇的美好之外，還可以到位在迪化街的金工坊一起體驗手作銀飾。透過專業講師的細心指導，打造屬於自己且別具意義的手作飾品，將當下的幸福，永遠封存在那獨一無二的手作飾品中。

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