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尋行李箱顏色到花紋都講錯「會多關心自己的東西」

2019-11-11 12:28聯合報 記者雷光涵／即時報導

有人在BBS笨版發文說，日前搭火車忘記把行李箱帶下車，台鐵人員致電來核對失物細節時，從車次、行李箱顏色花紋到衣物圖案都講錯。版主說，回想起來，最笨的點是在超商休息區打電話時，用有點大聲的音量說「胸罩！有胸罩！」她說謝謝台鐵人員，很有耐心，真的是天使。

版主說日前搭火車回家，到站下車，行李箱忘記帶。打電話到終點站告知車次、時間，台鐵人員隨後致電，要她描述遺失的箱子。版主說是淺藍色，有一個粉紅色吊牌，沒有花紋。站務員說，他們在另一個車次上，找到一個淺綠色、紫色吊牌、有浮雕花紋的行李箱，無法確定這是她的，所以要確認內容物，問她衣服的特徵。

版主說有短袖衣服，圖案是兔子。在幾回合攻防戰後，她猛然想起，「胸罩！胸罩！應該有幾件有粉紅色的胸罩！」站務員說，有的，請她找時間帶證件領取。

事後發現這個青色的行李箱，自己常講是淺藍色，但是某些燈光的確會像綠色。由於平常少用這個箱子，「講到花紋的時候真的開始懷疑自己了，對到衣服的時候已經在冒冷汗」。她說，浮雕圖案不太明顯，所以印象是素色，衣服是裝不要的衣服，等放假一次拖回家，出門前緊急亂塞。而且衣服的圖案是貓咪，不是兔子。查了車次也還是說成下一班的車次。

網友說，可以全錯真的滿好笑，「連阿拉丁神燈都比你會猜」，也有人直呼，「站員理智線居然沒有斷掉」。版主的結論是，會多多關心自己的東西。

台鐵旅客遺失物處。本報資料照片
台鐵旅客遺失物處。本報資料照片
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