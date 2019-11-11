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LV也玩英雄聯盟？姬雅娜「尊爵不凡」造型要搶要快

2019-11-11 12:24聯合報 記者吳曉涵／即時報導

精品與虛擬世界的合作再添新話題！這年頭不只真人穿名牌服飾，電玩角色也加入比美戰局。路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）繼之前宣布攜手銳玩遊戲（Riot Games）旗下「英雄聯盟」打造世界大賽冠軍召喚師獎盃箱之後，全新力作就是為「英雄聯盟」當中的姬雅娜設計造型皮膚，穿上LV女裝藝術總監Nicolas Ghesquière操刀的服裝，原本就性感魅惑的姬雅娜更添時尚霸氣。

Nicolas Ghesquière為姬雅娜打造的服裝有個響亮的名號叫「尊爵不凡」，玩家需在舉辦2019世界賽活動時進行遊戲並完成任務，並於11月26日凌晨2點（台灣時間）前限時解鎖才能獲得此套造型。這身設計與LV 2020早春系列當中的一款服裝非常類似，尤其上衣幾乎是一樣的色彩組合和剪裁，都是蕾絲裝飾短版斗篷的概念，LV也同步推出全新 #LVxLoL Instagram拍照濾鏡，讓使用者可以戴上姬雅娜同款皇冠。

此外，2019「英雄聯盟」世界大賽冠軍近日誕生，由LV打造的召喚師獎盃箱真面目也早在日前的開幕式正式曝光，如同之前為法國網球公開賽、世界盃足球賽操刀的冠軍獎盃專屬硬箱一樣，都具備品牌傳統工藝，本次再加上銀幕功能，結合高科技與電競強調的聲光動態，又寫下一跨界創舉。

LV女裝藝術總監Nicolas Ghesquière為「英雄聯盟」當中的姬雅娜設...
LV女裝藝術總監Nicolas Ghesquière為「英雄聯盟」當中的姬雅娜設計造型皮膚。圖／LV提供
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LV女裝藝術總監Nicolas Ghesquière為「英雄聯盟」當中的姬雅娜設...
LV女裝藝術總監Nicolas Ghesquière為「英雄聯盟」當中的姬雅娜設計造型皮膚。圖／LV提供
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LV為「英雄聯盟」打造世界大賽冠軍召喚師獎盃箱。圖／LV提供
LV為「英雄聯盟」打造世界大賽冠軍召喚師獎盃箱。圖／LV提供
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LV為「英雄聯盟」打造世界大賽冠軍召喚師獎盃箱。圖／LV提供
LV為「英雄聯盟」打造世界大賽冠軍召喚師獎盃箱。圖／LV提供
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姬雅娜的「尊爵不凡」造型與LV 2020早春系列類似。圖／LV提供
姬雅娜的「尊爵不凡」造型與LV 2020早春系列類似。圖／LV提供
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LV女裝藝術總監Nicolas Ghesquière為「英雄聯盟」當中的姬雅娜設...
LV女裝藝術總監Nicolas Ghesquière為「英雄聯盟」當中的姬雅娜設計造型皮膚。圖／LV提供
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