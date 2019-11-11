LV也玩英雄聯盟？姬雅娜「尊爵不凡」造型要搶要快

2019-11-11 12:24 聯合報 記者 聯合報 記者 吳曉涵 ／即時報導



精品與虛擬世界的合作再添新話題！這年頭不只真人穿名牌服飾，電玩角色也加入比美戰局。路易威登（LOUIS VUITTON，簡稱LV）繼之前宣布攜手銳玩遊戲（Riot Games）旗下「英雄聯盟」打造世界大賽冠軍召喚師獎盃箱之後，全新力作就是為「英雄聯盟」當中的姬雅娜設計造型皮膚，穿上LV女裝藝術總監Nicolas Ghesquière操刀的服裝，原本就性感魅惑的姬雅娜更添時尚霸氣。

Nicolas Ghesquière為姬雅娜打造的服裝有個響亮的名號叫「尊爵不凡」，玩家需在舉辦2019世界賽活動時進行遊戲並完成任務，並於11月26日凌晨2點（台灣時間）前限時解鎖才能獲得此套造型。這身設計與LV 2020早春系列當中的一款服裝非常類似，尤其上衣幾乎是一樣的色彩組合和剪裁，都是蕾絲裝飾短版斗篷的概念，LV也同步推出全新 #LVxLoL Instagram拍照濾鏡，讓使用者可以戴上姬雅娜同款皇冠。

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