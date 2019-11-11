誠品信義店獨家首賣！世界冠軍x日本職人共創巧克力 搭配涮嘴零嘴超紓壓

2019-11-11 12:20 聯合報 消費中心／即時報導



炫耀系絕美零食不能錯過！誠品信義店攜手TGA（Taiwan Good Agriculture） select選物品牌，即日起至11月27日於3F Forum舉辦「用『口感』受台灣」主題快閃展售，近250件臺灣美食征服你的味蕾。

TGA seleect福灣巧克力太麻里晨曦，400元。圖／誠品生活 提供 分享 facebook TGA seleect福灣巧克力 日月潭斜暉，400元。圖／誠品生活 提供 分享 facebook TGA seleect福灣巧克力九份黃昏邂逅，400元。圖／誠品生活 提供 分享 facebook TGA seleect福灣巧克力 阿里山雲彩，400元。圖／誠品生活 提供 分享 facebook

由2019年「世界巧克力大賽」ICA金牌得主「福灣巧克力」與日本東京知名美食企劃家小川弘純聯手，獨家於誠品信義店推出的4款結合台灣茶、可可、果乾的台日共創巧克力，外包裝邀請曾獲iF視覺設計大獎陳永基設計師設計，美到讓你在辦公室都想拍照打卡；解饞化憂實用系必推保留穀物原香無添加的「穀物夫人 養生堅果」、酥脆爽口吃得到大海鮮味的「小鯨先生 原味花蟹酥」；想邊吃零食也能吃進天然纖維嗎？「極上干脆」草莓果乾、牛蒡脆片特殊低溫真空乾燥讓你吃得進天然營養；「RIVERDI樂弟有機菠菜米棒」採用天然有機食材、下午茶就用擁有「台灣香」稱號的「日月潭紅茶 台茶18」搭配超Q彈「卜立 即時珍珠」為自己來杯完美比例特調吧。 TGA select極上干脆I 脆片系列(牛蒡) 90元。圖／誠品生活 提供 分享 facebook TGA select日月潭紅茶I粹白茶包-台茶18，500元。圖／誠品生活 提供 分享 facebook

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世界巧克力大賽冠軍攜手日本美食企劃家小川弘純

共譜美翻「福灣巧克力」

TGA seleect福灣巧克力I日月潭斜暉、太麻里晨曦、九份黃昏邂逅、阿里山雲彩（4種口味），各400元。圖／誠品生活 提供 分享 facebook 想成為辦公室尖叫焦點嗎？你一定不能錯過「福灣巧克力」。由2019年「世界巧克力大賽」ICA金牌得主「福灣巧克力」與日本東京知名美食企劃家小川弘純聯手，獨家推出4款台日共創花茶果巧克力，「日月潭斜暉」用微酸洛神花為基底與白巧克力的甜融合，搭配芒果、芭樂Q彈果乾打造如同斜暉般的豔麗口感；「太麻里晨曦」以茉莉綠茶茶香帶出鳳梨、香橙果乾的清爽香氣，融合白巧克力營造清新晨曦氛圍；「九份黃昏邂逅」於黑巧克力中加入玫瑰東方美人茶的芬芳與梅粉的鹹甜點綴，如黃昏般令人沉醉；「阿里山雲彩」更以迷人的桂花烏龍茶融合酸甜香橙，為黑巧克力帶入如雲彩般的奇幻想像。

以日本職人精神挑戰設計台灣最美巧克力！「福灣巧克力」與擔任2020東京奧運食品委員的小川弘純歷時2年開發調整，除了對食材究極堅持，從可可、茶葉、花、果乾都嚴選台灣在地食材外，外包裝更是找來曾獲紅點視覺傳達設計Best of the best獎、iF視覺設計大獎等國內外獲獎超過400餘項的陳永基設計師設計，集視覺、味覺的絕美炫耀系巧克力，零食控必嚐。

TGA seleect福灣巧克力I日月潭斜暉、太麻里晨曦、九份黃昏邂逅、阿里山雲彩（4種口味）， 400元。圖／誠品生活 提供 分享 facebook

11月17日下午14:00小川弘純先生也將現身誠品信義店3F Cooking Studio，以「東京潮男的飲食創作美學」為題分享研發企劃過程，更為4款巧克力搭配飲品，與讀者共度優雅午後。（詳細活動資訊以官方實際公告為準）

嚴選5款下午茶必備零嘴、飲品配搭 快手刀收進辦公室抽屜裡

每到下午就覺得辦公室人生很空虛嗎？解饞化憂辦公室零嘴不容錯過這5款！誠品信義店攜手TGA select帶來近250件臺灣在地美食，精挑細選必收進抽屜裡的清單，嘴饞時刻由他們出手陪伴最療癒。

● TGA select穀物夫人養生堅果 250元（內含核桃、腰果、夏威夷豆、蔓越莓乾）

TGA select穀物夫人養生堅果，250元 （內含核桃、腰果、夏威夷豆、蔓越莓乾）。圖／誠品生活 提供 分享 facebook

非油炸無添加高纖維！穀物夫人採用當季新鮮蔓越莓乾與自然農法堅果，以低溫烘焙保留原豆營養價值，每一口都能吃到穀物香氣，搭配蔓越莓果乾，酸甜滋味超療癒，辨公室空虛心情就用養身堅果零嘴填補吧！

● TGA select小鯨先生遇見小鯨奇禮盒 750元

(內含原味花蟹酥、蔥花冠軍蝦、蔥辣丁香片/20g*5入)

TGA select小鯨先生遇見小鯨奇禮盒， 750元 (內含原味花蟹酥、蔥花冠軍蝦、蔥辣丁香片_20g_5入)。圖／誠品生活 提供 分享 facebook

非油炸輕負擔！小鯨先生嚴選現撈海鮮，經過20小時悉心烘烤、調味，酥脆爽口，入口滿嘴大海最純粹的鮮美滋味迸出，搭配蔥花、香辣過癮滋味，讓人一口一口停不下來，絕對是辦公室必備的解饞救星。

● TGA select極上干脆 脆片系列(牛蒡)、果乾系列(草莓乾) 90元

TGA select極上干脆果乾系列(草莓乾)，90元。圖／誠品生活 提供 分享 facebook

「任何蔬果都可製作果乾或脆片」！極上干脆嚴選台灣在地新鮮蔬果，以特殊低溫真空乾燥技術，將營養價值與香甜封存，無人工添加，保留田野獨特的自然風味。加班沒空補充纖維，就用草莓、愛文芒果、鳳梨、牛蒡、秋葵、香菇等果乾脆片補足。

● TGA select RIVERDI 樂弟有機菠菜米棒 58元

TGA select RIVERDI I樂弟有機菠菜米棒，58元。圖／誠品生活 提供 分享 facebook

嬰兒也能安心吃的有機零嘴！RIVERDI秉持天然、健康、營養理念，米棒系列採用來自花蓮的有機白米，搭配富含膳食纖維和葉黃素的有機菠菜，整天坐著盯著電腦手機的你超需要！其非油炸、無添加多餘調味，讓你解饞的同時也能盡情享受食材的天然健康，不能錯過。

● TGA select日月潭紅茶 粹白茶包-台茶18 500元、TGA select卜立 即時珍珠(黑糖) 180元

TGA select卜立I即時珍珠(黑糖) ，180元。圖／誠品生活 提供 分享 facebook

辦公室就有我專屬的手搖特調！用擁有專業品茗師且被世界紅茶專家賦予「台灣香」名號的日月潭紅茶「台茶18號」配上卜立超Ｑ彈即食珍珠，加點鮮醇牛奶點綴，三分鐘就能享用屬於自己的黃金比例珍珠奶茶，解憂又療癒。