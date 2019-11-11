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蕾哈娜欽點！靈活黑人胖男半裸代言彩妝 創下百萬流量

2019-11-11 11:57聯合報 記者劉小川／台北即時報導

一位黑人靈活的男胖子，裸著上半身，在攝影機前靈活起舞，全身隨著舞步震動，在網路上掀起一波討論，IG也創下百萬流量，最後他手上拿出Fenty Beauty的打亮粉餅，讓人驚呆了，原來這是美妝代言廣告

誰說美妝的代言人，一定要女的美，男的帥，才夠資格代言呢？天后蕾哈娜Rihanna就是要打破大家對「美的定義」，蕾哈娜自創的美妝品牌Fenty Beauty，當初成立時，一口氣推出40色的粉底，就是要不同色種的女人、男人，都能找到屬於自己的顏色，也讓Rihanna的美妝品牌一砲而紅，還與LVMH集團合作。

而這位靈活的黑人男胖子，也大有來頭，他是國外知名舞者、大尺寸名模與演員Dexter Mayfield，他與多位女明星都曾經合作，包括泰勒絲、蕾哈娜、珍妮佛羅培茲、凱蒂佩芮等，也有不少服裝品牌邀他合作。

蕾哈娜的Fenty Beauty其實不是第一次找Dexter Mayfield合作，2018年9月，雙方就曾合作推出代言廣告，2019年10月再度第二次的合作，同樣在網路上掀起討論。快來看這支代言影片 https://www.instagram.com/p/B2fS4IGAdEZ/

這也可以讓我們反思，我們以為的美，真的美嗎？還是該放開心胸，去接受不同體態、種族、性別的美呢？

Dexter Mayfield用的是Fenty Beauty的鑽石打亮餅。圖／摘...
Dexter Mayfield用的是Fenty Beauty的鑽石打亮餅。圖／摘自Fenty Beauty IG
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黑人胖子自信的起舞。圖／摘自Fenty Beauty IG
黑人胖子自信的起舞。圖／摘自Fenty Beauty IG
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蕾哈娜創立的美妝品牌Fenty Beauty，顛覆大家對美的傳統印象。圖／摘自F...
蕾哈娜創立的美妝品牌Fenty Beauty，顛覆大家對美的傳統印象。圖／摘自Fenty Beauty IG
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一位靈活的黑人胖子，居然是幫蕾哈娜的自創彩妝代言。圖／摘自Fenty Beaut...
一位靈活的黑人胖子，居然是幫蕾哈娜的自創彩妝代言。圖／摘自Fenty Beauty IG
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Dexter Mayfield（左）與超多女明星都是好友，右為泰勒絲。圖／摘自D...
Dexter Mayfield（左）與超多女明星都是好友，右為泰勒絲。圖／摘自Dexter Mayfield IG
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Fenty Beauty邀來舞者Dexter Mayfield代言。圖／摘自Fe...
Fenty Beauty邀來舞者Dexter Mayfield代言。圖／摘自Fenty Beauty IG
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品牌廣告攝影

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