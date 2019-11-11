蕾哈娜欽點！靈活黑人胖男半裸代言彩妝 創下百萬流量

2019-11-11 11:57 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



一位黑人靈活的男胖子，裸著上半身，在攝影機前靈活起舞，全身隨著舞步震動，在網路上掀起一波討論，IG也創下百萬流量，最後他手上拿出Fenty Beauty的打亮粉餅，讓人驚呆了，原來這是美妝代言廣告！

誰說美妝的代言人，一定要女的美，男的帥，才夠資格代言呢？天后蕾哈娜Rihanna就是要打破大家對「美的定義」，蕾哈娜自創的美妝品牌Fenty Beauty，當初成立時，一口氣推出40色的粉底，就是要不同色種的女人、男人，都能找到屬於自己的顏色，也讓Rihanna的美妝品牌一砲而紅，還與LVMH集團合作。

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而這位靈活的黑人男胖子，也大有來頭，他是國外知名舞者、大尺寸名模與演員Dexter Mayfield，他與多位女明星都曾經合作，包括泰勒絲、蕾哈娜、珍妮佛羅培茲、凱蒂佩芮等，也有不少服裝品牌邀他合作。

蕾哈娜的Fenty Beauty其實不是第一次找Dexter Mayfield合作，2018年9月，雙方就曾合作推出代言廣告，2019年10月再度第二次的合作，同樣在網路上掀起討論。快來看這支代言影片 https://www.instagram.com/p/B2fS4IGAdEZ/