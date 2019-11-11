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酷航限時48小時促銷 飛東京大阪機票半價

2019-11-11 11:30聯合報 記者曹悅華／台北即時報導

酷航再推「飛常酷」促銷，台北飛往東京、高雄飛往大阪最低五折起，其餘直飛航點包含新加坡、首爾、札幌（北海道）和曼谷也有六五折優惠，設好鬧鐘，明天準備開搶！

日北一直是國人旅遊首選，酷航說，該次飛常酷促銷首推台北飛東京及高雄飛大阪雙航點，台北飛東京和高雄飛大阪機票五折起，無論是南部或是北部的旅客皆受惠。

酷航說，日本首都東京好吃、好玩又好逛之外，周圍的富士山、河口湖、橫濱、日光等地，都是以東京為中心的絕美秘境，永遠讓旅客有新的驚喜體驗；大阪也是超熱門日本旅遊目的地，一年四季皆適合，無論是純遊大阪，或是暢遊關西來趟經典的京阪神之旅，都可以滿足各種旅人的心。若想來趟雪之旅，北海島絕對是首選，滑雪及其他雪上活動應有盡有，想要輕鬆浪漫的漫步雪中，或是在雪中泡湯，也能一次享受。

酷航說，該次促銷航點還包含新加坡轉機航點，澳洲四大城：雪梨、墨爾本、黃金海岸、柏斯；歐洲雙航點：雅典、柏林；CP 值高私房旅遊航點：檳城、古晉、關丹、怡保、泗水、清奈等；以及夢幻渡假航航點峇里島、蘭卡威、喀比等。

酷航說，台北飛新加坡機票六五折起，高雄飛新加坡機票七折起，台北飛首爾和曼谷機票也是七折起。

酷航說，明天上午7時至後天晚上11時59分，輸入促銷代碼 「GONOW」即享優惠，旅遊期間最晚至明年3月28日。

酷航推周二兩日快閃促銷， 飛往日本最低五折起。圖／酷航提供
酷航推周二兩日快閃促銷， 飛往日本最低五折起。圖／酷航提供
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