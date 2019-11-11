跟著水鹿去旅行 探訪南投農村之旅

2019-11-11 11:23 聯合報 記者 聯合報 記者 彭宣雅 ／台北即時報導



南投縣國姓鄉水鹿養殖已有百年歷史，鹿茸可說是鄉內特產。民國86年南投縣養鹿協會第一次舉辦剪鹿茸比賽，藉由比賽讓國內鹿茸市場發展蓬勃，讓大家認識水鹿原鄉在南投國姓，兩年後發生了921大地震，國姓鄉內歷經重大天災，往後便藉由每年舉辦鹿神祭熱鬧的慶典活動，重振地方產業並撫慰鄉親。

農委會水土保持局南投分局長陳榮俊表示，今年適逢九二一地震20周年，位在南港社區內的九份二山地震紀念地，經過多項水土保持整治及自然復育後，20年後已成為各種動植物生態的棲息地，更調查發現400多頭的野生水鹿在此現蹤跡，此外園區整體景致風貌也十分優美怡人，未來將成為重要的生態教育場域。

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他表示，今年整合水土保持教育宣導及農村區域亮點計畫，整合南港社區在地養鹿業者的鹿茸與咖啡等特色產業，舉辦系列性紀念與行銷推廣活動，包括水鹿攝影比賽及跟著小水鹿體驗趣，邀請民眾到訪體驗，希望民眾了解九份二山的豐富生態與教育意義，以及南港社區的特色產業與體驗。