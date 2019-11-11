2019秋冬油保養新趨勢 「溫感油膠」保濕力更威

2019-11-11 10:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ／台北即時報導



近年來「油保養」帶動秋冬保養新風潮，已推出30年的百洛護膚油，自2012年進入台灣市場後，便持續每年以雙位數在成長，趁勝追擊，2019年秋冬再推出全新「Bio-oil百洛®滋潤凝膠」，訴求有别於市售的保濕霜或乳霜，大多以水分為主，它以油取代水，並推出全新的「溫感油膠」質地。

友華生技指出，「百洛®滋潤凝膠」以油取代水的保濕配方，富含50%以上的護膚油，並添加乳木果油和羊毛脂，可在皮膚表面形成一層保護層，有助於防止水分流失，改善秋冬換季時的肌膚乾癢之苦。

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皮膚科醫師高珮菡進一步指出，大多數乳霜、乳液的主要成分是水份，當塗抹在肌膚上時，短時間內就會蒸發掉，保濕效果有限。而維持皮膚濕潤的關鍵其實在表面脂質，一旦感覺到皮膚變乾，正是因為這層脂質層沒有有效地發揮原本的作用。

且以水作為主要原料的乳液、乳霜、滋潤霜等產品，在使用時會有冰涼的感覺，但以油為基底的滋潤凝膠，第一次使用後會出現「溫感」，藉由油份來補充表層脂質，有助於肌膚保持水分維持滋潤。