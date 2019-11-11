封閉20年！ 東北角「聽濤營區」塗上粉紅迷彩對外開放
2019-11-11 00:25
聯合報 記者張芳瑜
／即時報導
正逢秋高憩爽的11月，造訪東北角步道，觀看千萬年奇岩怪石與濱海風情、還能欣賞秋芒的銀色浪濤。其中，每逢假日就有許多人前來健行的「鼻頭角步道」，位於燈塔線與稜谷線交界的「聽濤營區」，在封閉20年終於正式對外開放，遊客不但能在營區觀浪，獨特的粉紅迷彩塗裝，也讓營區成為另類的打卡景點。
坐擁無敵山海美景，「聽濤營區」因處於山谷間、面對東海與太平洋交界，當海浪衝擊岸邊時，更形成大自然最佳音響。交通部觀光局東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處，特別將空間重新打造、活化，未開放就吸引不少民眾好奇觀望。管理處處長陳美秀表示，台灣海岸線軍事要地，因大環境改變，留下許多閒置營區，原「鼻頭角崗哨營區」過去是海軍陸戰隊衛守基地，環境得天獨厚、風光秀麗，因此將原本建築物局部變妝，同時也保存既有軍事風格、融入當地地質景觀，營舍視覺色彩除了黑、綠、棕、土等顏色之外，還加入了「粉」色迷彩變身成「聽濤營區」，為鼻頭角步道中途的新休憩據點。
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「鼻頭角聽濤營區」特別重新打扮後，與上方仍在運作的雷達站做出軍事及觀光形象區別。園區內步道也做出色彩變化，將踏階平面維持混凝土色，立面則呈現彩色樣貌，讓登山客從山區步道看見的是混凝土色，而在營區遊客卻能看見彩虹階梯。陳美秀說，即日起這座神秘的「鼻頭角聽濤營區」正式對外開放，每逢星期一、三，上午10點至下午3點對外試營運，陸續推廣專業志工進行生態解說，未來也將邀請商家進駐，未進駐前將以攝影展為主，邀請遊客到東北角地區除了走步道、燈塔景點之外，也能在此欣賞大自然原貌、造訪紫斑蝶繁殖的重要棲地，藉此放鬆都市人繁忙的生活壓力。
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