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雙11搶優惠！ PAUL買一送一、甜甜圈加價只要11元

2019-11-10 19:23聯合報 記者張芳瑜／即時報導

11/11當天，PAUL長笛麵包買一送一。圖／PAUL Taiwan提供
11/11當天，PAUL長笛麵包買一送一。圖／PAUL Taiwan提供
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雙11檔期強強滾，除了購物還有什麼好康不能錯過？因應這波光棍節盛會，PAUL Taiwan將在11/11當天早上11點，推出保羅長笛麵包買一送一；Krispy Kreme也推出原味糖霜甜甜圈只要11元的超值優惠，民眾不妨趁著優惠期間吃一波。

法國契作T65冬麥，烘焙外脆內Q的長笛麵包，一直是PAUL保羅麵包法式烘焙餐廳的經典品項，此款麵包原料僅有麵粉、水、酵母和鹽巴，製作時麵糰長達19小時發酵，時間的轉化之下，可帶出麥粉甜味與香氣，形成外皮酥脆、內部濕潤的美味的麵包，無論是早餐塗果醬、或是夾入火腿、乳酪做成三明治都很美味。11/11當天早上11點，PAUL特別推出一條原價80元的長笛麵包買一送一，每個門市限量供應112支，且每人限購一組(不開放現場、電話預訂)。

另外，11/11當天至Kirspy Kreme各門市消費任一甜甜圈，即可以11元加購「原味糖霜甜甜圈」乙顆。Krispy Kreme原味糖霜甜甜圈不但穩坐銷售冠軍，其獨家糖衣配方，讓甜甜圈散發甜蜜光澤，趁著雙11到Krispy Kreme享受美式經典甜甜圈。

11/11當天，Krispy Kreme原味糖霜甜甜圈加購11元。圖／Krisp...
11/11當天，Krispy Kreme原味糖霜甜甜圈加購11元。圖／Krispy Kreme提供
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雙11法國

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