雙11搶優惠！ PAUL買一送一、甜甜圈加價只要11元

2019-11-10 19:23 聯合報 記者 聯合報 記者 張芳瑜 ／即時報導



11/11當天，PAUL長笛麵包買一送一。圖／PAUL Taiwan提供 分享 facebook 雙11檔期強強滾，除了購物還有什麼好康不能錯過？因應這波光棍節盛會，PAUL Taiwan將在11/11當天早上11點，推出保羅長笛麵包買一送一；Krispy Kreme也推出原味糖霜甜甜圈只要11元的超值優惠，民眾不妨趁著優惠期間吃一波。

用法國契作T65冬麥，烘焙外脆內Q的長笛麵包，一直是PAUL保羅麵包法式烘焙餐廳的經典品項，此款麵包原料僅有麵粉、水、酵母和鹽巴，製作時麵糰長達19小時發酵，時間的轉化之下，可帶出麥粉甜味與香氣，形成外皮酥脆、內部濕潤的美味的麵包，無論是早餐塗果醬、或是夾入火腿、乳酪做成三明治都很美味。11/11當天早上11點，PAUL特別推出一條原價80元的長笛麵包買一送一，每個門市限量供應112支，且每人限購一組(不開放現場、電話預訂)。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！