吸引男友就靠香氣！迪奧J’adore沐浴系列讓全身都發光

2019-11-10 17:28 聯合報 記者 聯合報 記者 劉小川 ／台北即時報導



J’adore系列產品代言人為莎莉賽隆。圖／迪奧提供 分享 facebook 要怎麼樣才能吸引男友呢？就用香味吧！DIOR迪奧最著名的J’adore香水，在11月推出3款新品，分別是J’adore金萃香氛沐浴精油、潤澤身體乳與閃耀身體乳，打造出沐浴三部曲，剛好是年底節慶時，送禮或是自已使用的好選擇。

J’adore金萃香氛沐浴精油有著經典的細長瓶身，一轉開，就有沐浴精油，碰到水就出現細緻泡泡，也能以在泡澡時滴入，讓全身都有著J’adore的茉莉經典香氣。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

洗完澡後，接著使用J’adore金萃潤澤身體乳，讓肌膚馬上保濕，特別添加棉花精露與茉莉花香氣，讓身體有著柔滑觸感，還能延續香氣。

若之後要出門跑趴、外出玩耍，再使用閃耀身體乳，特別蘊含金燦粉末與珍珠母貝，可使用在鎖骨、手臂上或肩膀，在光線照耀下，閃閃發光。

最後還可以搭配J’adore親吻香氛，有著特殊的滾珠設計，可以在頸後、手腕處與鎖骨，留下茉莉與依蘭花的香氣，20ml的設計，適合隨身攜帶。