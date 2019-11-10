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吸引男友就靠香氣！迪奧J’adore沐浴系列讓全身都發光

2019-11-10 17:28聯合報 記者劉小川／台北即時報導

J’adore系列產品代言人為莎莉賽隆。圖／迪奧提供
J’adore系列產品代言人為莎莉賽隆。圖／迪奧提供
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要怎麼樣才能吸引男友呢？就用香味吧！DIOR迪奧最著名的J’adore香水，在11月推出3款新品，分別是J’adore金萃香氛沐浴精油、潤澤身體乳與閃耀身體乳，打造出沐浴三部曲，剛好是年底節慶時，送禮或是自已使用的好選擇。

J’adore金萃香氛沐浴精油有著經典的細長瓶身，一轉開，就有沐浴精油，碰到水就出現細緻泡泡，也能以在泡澡時滴入，讓全身都有著J’adore的茉莉經典香氣。

洗完澡後，接著使用J’adore金萃潤澤身體乳，讓肌膚馬上保濕，特別添加棉花精露與茉莉花香氣，讓身體有著柔滑觸感，還能延續香氣。

若之後要出門跑趴、外出玩耍，再使用閃耀身體乳，特別蘊含金燦粉末與珍珠母貝，可使用在鎖骨、手臂上或肩膀，在光線照耀下，閃閃發光。

最後還可以搭配J’adore親吻香氛，有著特殊的滾珠設計，可以在頸後、手腕處與鎖骨，留下茉莉與依蘭花的香氣，20ml的設計，適合隨身攜帶。

為了讓大家可以享受節慶氛圍，即日起至迪奧指定櫃點，購買全系列產品滿5千元，只要內含任一香水或彩妝，可以享有迪奧耶誕禮盒包裝服務，金色Logo的雪白禮盒與金色緞帶，看起來就是迷人又貴氣，另外12月底前到迪奧全台櫃點，消費滿5千元，內含J’adore系列產品送J’adore香氛精巧版乙個。

迪奧的J’adore系列，推出三款新品，沐浴精油200ml1,700元、潤澤身體...
迪奧的J’adore系列，推出三款新品，沐浴精油200ml1,700元、潤澤身體乳200ml2,300元、閃耀身體乳150ml3,100元。圖／迪奧提供
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J’adore沐浴系列全新上市，讓香味持續延續。圖／迪奧提供
J’adore沐浴系列全新上市，讓香味持續延續。圖／迪奧提供
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迪奧J’adore親吻香氛，20ml1,900元。圖／迪奧提供
迪奧J’adore親吻香氛，20ml1,900元。圖／迪奧提供
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沐浴

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