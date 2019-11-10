懶人包／雙11家電3C下殺優惠最精選 掃拖機器人免萬元
雙11購物節即將開跑，趁超殺折扣入手高單價的3C、家電類肯定刷得更有感。換季時刻購買季節家電，或是為年末大掃除搶先購入清潔家電，都是最佳時機。搶在雙11前，各3C、家電品牌重點好康報你知！
三星商城中午12點1,111元買手機
自11月11日起連續5天，每日中午12點於三星商城推出限時限量爆殺商品，包括最夯銷售常勝軍Galaxy J系列、Galaxy A8 Star、Galaxy Watch以及Galaxy Tab A 8.0" (2019) with S Pen，皆可用1,111元超殺價格購得，最低不到一折。另外，即日起至11月22日止，凡於三星商城消費滿15,000元，即送每張都有獎的「豪禮刮刮卡」乙張，最大獎有機會刮出三星55吋QLED量子電視（市價49,900元）以及49吋Dual QHD曲面超寬電競顯示器（市價48,900元）。
LG買吸塵器送隨身清淨機
即日起至11月30日止，購買CordZero A9+或CordZero R9+指定型號，即可兌換LG PuriCare Mini隨身淨空氣清淨機或高速震動除螨吸頭等豐富好禮。購買4K物聯網電視並加購其他物聯網家電，滿12、15、20萬分別可獲得清淨機、除濕機、吸塵器乙台，凡於活動期間購買LG指定家電，至官網完成會員註冊並登錄商品，還有機會獲得 LG G8S ThinQ智慧型手機。
iRobot × Blueair雙強聯手現省萬元以上
掃地機器人搭空氣清淨機的超殺組合，讓你一次入手現在最熱門的清潔家電。凡於momo購物網購買iRobot Roomba 670掃地機器人與Braava jet 240拖地機器人，原價20,999元，特價只要9,999元。在PChome 24h購物網則推出獨家組合iRobot Roomba 690掃地機器人與Blueair JOY S空氣清淨機，原價21,999元，雙11特價10,888元。而特別適合家有毛孩的iRobot Roomba e5掃地機器人，原價27,999元，雙11優惠價只要16,990元。
ECOVACS掃拖機器人九千元有找
ECOVACS今年雙11購物節針對三款掃地機器人推出超狂震撼價。暢銷機型DEEBOT OZMO 900掃拖一體機器人搭載Smart Navi 3.0技術，並配備OZMO技術智能電控240ml水箱，原價16,800元活動期間只要8,999元即可輕鬆入手。新推出的進階機型DEEBOT OZMO 920多樓層掃拖一體機器人，也從原價18,800元下殺至14,999元，於聯強智慧好生活LINE@登錄產品，還加贈50片拋棄式清潔布。而超薄型掃拖一體機器人DEEBOT OZMO Slim11，在各大通路享有7,999元促銷價，更與7-ELEVEN合作，憑icash卡、OPEN錢包結帳，再享3,000元優惠。
Dyson明星品最強破盤5.6折起
Dyson Pure Cool智慧空氣清淨機桌上型DP04，直接破盤5.6折，下殺近9,000元，11,111元就能入手。Dyson Cyclone V10 Absolute無線吸塵器全配款，官網獨家黑色款72折優惠，狂降7,000元。2019新品Dyson V11 Absolute+ 無線吸塵器，官網獨家旗艦款大降6,000元，還附上專用收納架。整年都能使用的Dyson Pure Hot+Cool三合一涼暖智慧空氣清淨機 HP04，官網獨家黑鋼色，現省近4,000元，兩萬有找。而持續熱賣的Dyson Supersonic吹風機雙11再推「特別版禮品套裝」，內含經典亮眼桃粉色吹風機、專屬順髮梳、按摩髮梳，入手現省3,600元再加送1,000元折價券。另外，「23.75K金箔版搭限量尊貴紅色禮盒」也首度降價3,000元。官方線上商城首度祭出全館滿萬送千優惠，指定信用卡刷卡分期最高享1,500刷卡金，刷中國信託LINE Pay卡可再享4% LINE POINTS點數回饋。
神腦生活家電限時下殺1.1折
雙11當天中午12點，三星Galaxy Note10+ 12GB/256GB單機下殺32,900元。另外，即日起至11/18，BRITA On Tap SPARE PART龍頭式濾芯下殺311元；日本TWINBIRD強力手持直立兩用吸塵器，只要911元；伊萊克斯ErgoSteam直立式掛燙機，優惠價3,111元；COWAY旗艦環禦型空氣清淨機，下殺6,111元；首創五角設計的Electrolux伊萊克斯瑞典高效能抗菌空氣清淨機現折5,000元以上，還有眾多人氣家電下殺1.1折。
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