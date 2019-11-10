懶人包／雙11家電3C下殺優惠最精選 掃拖機器人免萬元

2019-11-10 16:21 聯合報 記者 聯合報 記者 黃筱晴 ／即時報導



雙11起連續五日手刀快搶 最夯手機、智慧手錶、平板只要1,111元。圖／台灣三星電子提供 分享 facebook 雙11購物節即將開跑，趁超殺折扣入手高單價的3C、家電類肯定刷得更有感。換季時刻購買季節家電，或是為年末大掃除搶先購入清潔家電，都是最佳時機。搶在雙11前，各3C、家電品牌重點好康報你知！

三星商城中午12點1,111元買手機

自11月11日起連續5天，每日中午12點於三星商城推出限時限量爆殺商品，包括最夯銷售常勝軍Galaxy J系列、Galaxy A8 Star、Galaxy Watch以及Galaxy Tab A 8.0" (2019) with S Pen，皆可用1,111元超殺價格購得，最低不到一折。另外，即日起至11月22日止，凡於三星商城消費滿15,000元，即送每張都有獎的「豪禮刮刮卡」乙張，最大獎有機會刮出三星55吋QLED量子電視（市價49,900元）以及49吋Dual QHD曲面超寬電競顯示器（市價48,900元）。

VVIP 會員限定！ 免費使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 使用活動金幣灌溉優質新聞， 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 免費活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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LG買吸塵器送隨身清淨機

即日起至11月30日止，購買CordZero A9+或CordZero R9+指定型號，即可兌換LG PuriCare Mini隨身淨空氣清淨機或高速震動除螨吸頭等豐富好禮。購買4K物聯網電視並加購其他物聯網家電，滿12、15、20萬分別可獲得清淨機、除濕機、吸塵器乙台，凡於活動期間購買LG指定家電，至官網完成會員註冊並登錄商品，還有機會獲得 LG G8S ThinQ智慧型手機。

iRobot × Blueair雙強聯手現省萬元以上

掃地機器人搭空氣清淨機的超殺組合，讓你一次入手現在最熱門的清潔家電。凡於momo購物網購買iRobot Roomba 670掃地機器人與Braava jet 240拖地機器人，原價20,999元，特價只要9,999元。在PChome 24h購物網則推出獨家組合iRobot Roomba 690掃地機器人與Blueair JOY S空氣清淨機，原價21,999元，雙11特價10,888元。而特別適合家有毛孩的iRobot Roomba e5掃地機器人，原價27,999元，雙11優惠價只要16,990元。

ECOVACS掃拖機器人九千元有找

ECOVACS今年雙11購物節針對三款掃地機器人推出超狂震撼價。暢銷機型DEEBOT OZMO 900掃拖一體機器人搭載Smart Navi 3.0技術，並配備OZMO技術智能電控240ml水箱，原價16,800元活動期間只要8,999元即可輕鬆入手。新推出的進階機型DEEBOT OZMO 920多樓層掃拖一體機器人，也從原價18,800元下殺至14,999元，於聯強智慧好生活LINE@登錄產品，還加贈50片拋棄式清潔布。而超薄型掃拖一體機器人DEEBOT OZMO Slim11，在各大通路享有7,999元促銷價，更與7-ELEVEN合作，憑icash卡、OPEN錢包結帳，再享3,000元優惠。

Dyson明星品最強破盤5.6折起

Dyson Pure Cool智慧空氣清淨機桌上型DP04，直接破盤5.6折，下殺近9,000元，11,111元就能入手。Dyson Cyclone V10 Absolute無線吸塵器全配款，官網獨家黑色款72折優惠，狂降7,000元。2019新品Dyson V11 Absolute+ 無線吸塵器，官網獨家旗艦款大降6,000元，還附上專用收納架。整年都能使用的Dyson Pure Hot+Cool三合一涼暖智慧空氣清淨機 HP04，官網獨家黑鋼色，現省近4,000元，兩萬有找。而持續熱賣的Dyson Supersonic吹風機雙11再推「特別版禮品套裝」，內含經典亮眼桃粉色吹風機、專屬順髮梳、按摩髮梳，入手現省3,600元再加送1,000元折價券。另外，「23.75K金箔版搭限量尊貴紅色禮盒」也首度降價3,000元。官方線上商城首度祭出全館滿萬送千優惠，指定信用卡刷卡分期最高享1,500刷卡金，刷中國信託LINE Pay卡可再享4% LINE POINTS點數回饋。

神腦生活家電限時下殺1.1折